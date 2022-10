“Incontro con l’agente”: calciomercato Inter, mossa improvvisa del club

Inter, la dirigenza lavora senza sosta per concludere l’affare. Dopo il match col Barcellona c’è l’incontro con l’agente del top.

Inter al lavoro per sistemare ogni tipo di faccenda. Dopo la vittoria contro il Barcellona c’è da pedalare anche per Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Il trio di dirigenti nerazzurro è chiamato a blindare i top player della rosa in vista del prossimo mercato invernale.

Nonostante manchi ancora un bel po’ di tempo, la finestra estiva è oramai alle spalle. Proprio durante l’estate, però, alcuni rumors proveniente da oltralpe hanno impensierito, e non poco, i tifosi nerazzurri. I supporters dell’Inter, infatti, hanno tremato fino al gong finale. Il motivo? Il pressing del Paris Saint-Germain di Nasser Al-Khelaifi per il cartellino del difensore centrale Milan Skriniar.

Calciomercato Inter, club al lavoro per il rinnovo di Skriniar

Come riferito dal giornalista di ‘Sky Sport’ Matteo Barzaghi sul proprio profilo ‘Twitter’, la prossima settimana può essere quella della svolta. Il club nerazzurro, dopo il match di ritorno contro il Barcellona di Xavi Hernandez, si metteranno in contatto con l’agente di Milan Skriniar.

L’obiettivo è fissare un appuntamento che possa risultare proficuo per il rinnovo contrattuale del difensore dell’Inter, in scadenza contrattuale al 30 giugno 2023. L’affare, però, rischia di essere più complicato del previsto e, con ogni probabilità, ci sarà bisogno di un po’ di tempo per concludere il tutto ed arrivare ad una eventuale stretta di mano definitiva. L’Inter è alla ricerca di una intesa che possa soddisfare il calciatore in modo tale da evitare di perderlo a parametro zero già la prossima estate.