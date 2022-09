Inter, annuncio improvviso durante la sosta: sospiro di sollievo per Marotta

Dopo le difficoltà di inizio stagione l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a reagire e riprendersi dopo la sosta per le Nazionali.

L’Inter ed i suoi tifosi stanno vivendo uno dei momenti più complicati della storia recente. La famiglia Zhang cerca acquirenti o comunque collaboratori con il quale gestire la società, mentre la squadra è in grosse difficoltà. Gli infortuni ed i problemi legati al mercato hanno creato una piccola crisi nella squadra nerazzurra.

La squadra, seconda in classifica lo scorso anno, ha subito già quattro sconfitte in tutte le competizioni e fatica a decollare. Il ritorno di Romelu Lukaku non ha mantenuto finora le attese (anche a causa dell’infortunio) e tiene banco la questione Skriniar. Il giocatore non è stato ceduto in estate, ma al momento ha il contratto in scadenza a giugno.

Negli ultimi giorni sono nati diversi dubbi riguardo il possibile rinnovo, ma Skriniar ha mandato segnali d’amore alla squadra nerazzurra. Il difensore ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di DAZN con l’ex giocatore Borja Valero ed ha trattato di diversi temi.

Inter, Skriniar giura fedeltà al club nerazzurro

Il centrale slovacco ha parlato cosi ed ha raccontato: “Ho sempre dato il massimo per questo colori e fin dal mio arrivo ho cercato di fare bene per l’Inter”. Skriniar è stato uno dei protagonisti dello scudetto con la squadra di Antonio Conte ed ha avuto, fin dall’inizio, un grande impatto per la causa nerazzurra.

Poi Skriniar ha continuato raccontando il suo legame con i tifosi: “Do il massimo anche per loro e per questo credo che mi vogliono bene. Ho un ottimo rapporto e voglio ringraziarli ancora una volta. Per un giocatore è bellissimo avere un rapporto del genere con i tifosi del proprio club”.