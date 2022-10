Calciomercato Milan, la rivelazione lascia i tifosi di stucco

In attesa della gara di Champions League contro il Chelsea, la dichiarazioni da parte del giocatore del Milan possono sorprendere la dirigenza rossonera.

Piano piano ha superato le aspettative che la carta d’identità aveva in qualche modo limitato. Olivier Giroud si è imposto come elemento offensivo importante per la squadra di mister Pioli e perciò la società già immagina cosa sarà della prossima stagione, se ci sarà o meno continuità nel rapporto professionale. Le parti, infatti, da qualche tempo stanno prendendo in considerazione la possibilità del rinnovo.

Prima di divenire un giocatore d’esperienza anche per lo spogliatoio del Milan, fatto di giovani talentosi, come Rafael Leao, Giroud poteva finire all’Inter.

In occasione di un’intervista rilasciata a ‘l’Equipe’, il francese ha dichiarato: “Nel gennaio del 2020 ci sono stato molto vicino, poi sono rimasto al Chelsea, segnando otto gol nelle ultime dieci partite”. Un rendimento non lontano da quello decisivo che sta offrendo al Milan.

Milan, le dichiarazioni di Giroud sul rinnovo del contratto

Se c’è un vantaggio nel diventare più adulti, quello è sicuramente la capacità di prendere le decisioni con maggiore calma e consapevolezza. Per tale ragione, Olivier Giroud confessa di non aver ancora deciso riguardo al futuro: “Finché avrò le capacità fisiche e quindi il corpo me lo permetterà, cercherà di raggiungere un livello sempre più alto. Nella mia testa ho sempre questa grande motivazione. Due anni fa ho detto altri due anni… ma ora sto ancora molto bene. Sono ancora lì. Andrò a scadenza a fine anno, non mi fisso dei limiti”.

Al momento il centravanti è solo concentrato sul godersi una nuova annata in Serie A da campione d’Italia della stagione precedente: “Sono un anziano che può ancora dare tanto. Spero di essere considerato alla stregua di un fratello maggiore che vuole trasmettere la sua esperienza ai più piccoli, è ciò che faccio in rossonero”.