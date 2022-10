Milan, novità assoluta col Chelsea: decisione a sorpresa di Pioli

Stasera l’importante sfida tra Milan e Chelsea. Stefano Pioli ha preso una decisione importante per la partita dello Stamford Bridge.

Il Milan è alla ricerca di conferme, certezze e continuità. Un assist può arrivare stasera dalla Champions League. I rossoneri saranno impegnati nella sfida di Stamford Bridge contro il Chelsea. Un confronto non semplice, anche se i blues hanno vissuto un avvio di stagione. altalenante.

Ora la squadra affidata a Graham Potter (dopo l’esonero di Tuchel) arriva all’impegno contro il Milan con due vittorie consecutive alla spalle e la consapevolezza che il trend potrebbe aver preso una direzione ben chiara. Ma anche la squadra londinese, va detto, ha bisogno di risposte concrete dal campo.

Pioli, dal canto suo, può contare sulla vittoria conquistata con entusiasmo nel finale contro l’Empoli. Una voglia di rivalsa che si è vista al Castellani, soprattutto dopo la sconfitta patita per mano del Napoli di Spalletti prima delle sosta per le nazionali.

Milan, decisione a sorpresa di Pioli: il capitano non sarà Tonali

Mancano ormai poche ore, e sarà interessante anche capire quali saranno le scelte di Pioli anche in virtù di quelli che sono diversi infortuni che l’allenatore dovrà fronteggiare. Da Calabria a Theo Hernandez, passando per il lungodegente Ibrahimovic. Proprio in virtù di quelli che sono i giocatori indisponibili, Pioli ha preso una decisone importante.

Davide Calabria è il capitano del Milan designato per questa stagione, ma stasera come detto non ci sarà. A chi verrà affidata la fascia di capitano? Come riportato e confermato anche oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarà Ismael Bennacer a guidare i compagni come capitano nella sfida di stasera.

Non Sandro Tonali, che l’ha fascia la portata per una manciata di minuti al Castellani. Non è ancora il suo tempo, mentre proprio per Bennacer lo stesso Pioli ha speso parole di elogio sotto il punto di vista di carattere e leadership proprio durante la conferenza stampa di ieri.