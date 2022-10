Panico e paura, match sospeso: in ospedale in elicottero, brutto infortunio

Match sospeso a causa di un brutto infortunio alla testa: il calciatore è stato trasportato in ospedale in elicottero.

Attimi di paura durante il match di Coppa Italia di Serie C tra Fiorenzuola e Lucchese. Durante la sfida valida per il primo turno eliminatorio, c’è stato un momento di apprensione tra i giocatori in campo e gli spettatori.

Panico e paura. Il motivo? Un duro scontro di gioco ha gelato tutti i presenti allo stadio Pavesi che ha visto, malauguratamente, protagonista Nicola Anelli. Il giovane attaccante classe 2004 si è gravemente infortunato.

Fiorenzuola-Lucchese, match sospeso: cosa è successo

Dopo poco più di venti minuti di gioco, allo stadio Pavesi il match è stato sospeso dal direttore di gara. L’attaccante del Fiorenzuola Nicola Anelli è rimasto a terra dopo un durissimo scontro di gioco con un avversario. Un duro contrasto l’ha infortunato alla testa ed il match è stato prontamente interrotto per consentire l’ausilio e l’ingresso in campo dello staff medico.

Dopo una prima valutazione, il giocatore è stato prelevato da un elicottero e trasportato d’urgenza in ospedale. Match sospeso così come comunicato dal club casalingo sui propri canali ufficiali. Di seguito la nota della società: “La partita tra U.S. Fiorenzuola e Lucchese viene sospesa al 21’ per un brutto infortunio alla testa occorso a Nicola Anelli, attaccante classe 2004, in un contrasto di gioco. Dopo alcuni momenti di paura, Nicola è stato immobilizzato”. Il comunicato poi prosegue: “Cosciente, è stato trasportato in volo sanitario presso l’Ospedale di Parma, dove le sue condizioni verranno ora monitorate”.