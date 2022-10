Lazio, Sarri smentisce Lotito e spiazza i tifosi: “È una ca…”

Domani la Lazio giocherà contro lo Sturm Graz, ma Maurizio Sarri ha ‘smentito’ Lotito con alcune dichiarazioni.

Dopo l’ottima vittoria di domenica contro lo Spezia, la Lazio domani sera scenderà di nuovo in campo. I capitolini, infatti, sfideranno in trasferta lo Sturm Graz nel turno turno della fase a gironi dell’Europa League.

I biancocelesti hanno l’obbligo di vincere contro il club austriaco sia per il passaggio del turno che per rifarsi dalla sconfitta nettissima rimediata contro il Midtjylland, i quali sconfissero la Lazio con secco 5-1. C’è da dire che la gara contro i danesi è stato l’unico vero passa falso del team guidato da Maurizio Sarri.

La Lazio, infatti, è quarta in classifica con soli tre punti di svantaggio dal duo di testa formato dal Napoli e dall’Atalanta. Alcuni, viste anche le prestazioni, hanno parlato anche di possibile inserimento nella lotta Scudetto dei capitolini. Lo stesso Lotito parlò così lo scorso giugno a ‘IlFoglio’ della possibilità di competere per la vittoria del titolo: “Non deve essere un sogno, ma un obiettivo. Tuttavia, nella conferenza stampa di presentazione del match contro lo Sturm Graz, Maurizio Sarri ha ‘smentito’ il proprio presidente.

Lazio, Sarri spiazza Lotito: “Scudetto? I giocatori non devono ascoltare queste voci”

Il tecnico della Lazio, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Se ci sono possibilità di vincere lo Scudetto? E’ una ca……che i giocatori non devono ascoltare. Roma è specializzata in queste voci. Noi, invece, dobbiamo essere concentrati per cercare di fare un percorso competitivo e non vincente”.

Maurizio Sarri ha poi concluso il suo intervento: “Dobbiamo pensare alla gara di domani, la quale sarà molto tosta. Non pensiamo ad altro, non dobbiamo stare dietro alle voci. Dobbiamo rimediare alla sconfitta subita contro il Midtjylland. Siamo all’inizio dell’annata e vogliamo continuare a crescere”.