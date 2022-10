Il rigore sbagliato e l’infortunio: Lazio-Immobile, arriva l’annuncio improvviso

La Lazio porta a casa una vittoria importante ma per Immobile non è stata una giornata tra le le migliori: dopo l’infortunio, il rigore sbagliato.

La Lazio stravince contro lo Spezia allo Stadio Olimpico. Per Ciro Immobile, però, il rientro dalla pausa nazionali non è stato dei migliori. Non ha segnato nessuna rete delle quattro realizzate dai biancocelesti e soprattutto ha fallito l’opportunità avuta dal dischetto. A fine gara è arrivato anche l’annuncio su di lui.

Ciro Immobile non è effettivamente, in questa pausa del campionato e delle coppe, mai stato impiegato da Roberto Mancini con la Nazionale Italiana. Una lesione di basso grado non l’ha reso arruolabile per il CT azzurro.

In accordo con il suo club, quindi, è stato preservato ed è tornato in campo solo oggi alle 12:30 con la Lazio contro lo Spezia. In una gara in cui gli uomini di Sarri hanno vinto con un risultato schiacciante di 4-0. Ma nessuno di questi gol ha portato la firma del numero 17. L’attaccante, poi, ha sbagliato anche un rigore al 3′. Questo l’annuncio che l’ha riguardato, arrivato dopo la fine della gara.

Lazio-Spezia, giornata non semplice per Immobile con il rigore sbagliato: queste le parole sulle sue condizioni

Ai microfoni di ‘Lazio Style Channel’, alla fine di Lazio-Spezia, ha parlato il coordinatore dello staff medico, Fabio Rodia. Queste le parole: “Lazzari ha avuto un ottimo rientro. Lui come Immobile, visto il risultato e i pochi giorni dal rientro, abbiamo deciso di preservarli nel secondo tempo“.

Nello specifico sull’attaccante: “Quello è accaduto a Immobile nella scorsa settimana è stato tutto condiviso insieme allo staff della Nazionale”. Nello specifico su quanto è accaduto al giocatore ha riferito: “Immobile ha avuto una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso. È stato giusto non schierarlo nelle due partite dell’Italia procedendo, invece, con le cure”.