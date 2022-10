“Ci vuole rispetto”: Salernitana, il dirigente tuona contro le voci disfattiste

Dopo la brutta sconfitta di domenica contro il Sassuolo, un dirigente della Salernitana ha rilasciato dichiarazioni molto importanti.

Dopo la grande prestazione all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri, la Salernitana ha avuto più di qualche problema. I granata, infatti, dal match contro la ‘Vecchia Signora’, hanno realizzato zero punti in due partite, viste le due sconfitte contro il Lecce in casa e contro il Sassuolo al Mapei Stadium.

Se il match contro i pugliesi è stato comunque equilibrato, quello contro la squadra di Alessio Dionisi è stato un autentico disastro per la Salernitana. Il Sassuolo, infatti, ha dominato la gara di mercoledì sin dal primo minuto, riuscendo a vincere con un risultato nettissimo: 5-0.

Dopo la debacle contro il Sassuolo, in casa Salernitana ci sono tantissime polemiche. Tantoché si è parlato sia di un possibile esonero di Davide Nicola che dei presunti sostituti dell’allenatore. Proprio in queste ore, tra le fila granata, ci sono state delle importanti dichiarazioni da parte di un dirigente.

Salernitana, il dirigente Maurizio Milan tuona: “Ci vuole rispetto sia per il presidente Iervolino che per i tifosi”

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha infatti parlato così a ‘TuttoSalernitana.com’: “Nicola e De Sanctis si sono chiariti, si prosegue con serenità. Ci vuole rispetto per la nostra tifoseria, soprattutto per le tantissime persone che erano al Mapei Stadium”.

Il dirigente ha poi concluso il suo intervento: “Ci vuole rispetto anche per il presidente Iervolino, il quale ha fatto tanti sforzi economici per allestire una squadra che riteniamo in grado di raggiungere gli obiettivi che vogliamo centrare. Non bisogna stigmatizzare le due sconfitte, soprattutto quella contro il Sassuolo, ma noi abbiamo un progetto a lungo termine e invito tutti a vedere il bicchiere mezzo pieno e non il contrario”.