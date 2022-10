Salti di gioia Donnarumma, ora cambia tutto al PSG: ecco il motivo

Donnarumma, la crisi e la rinascita: ora arriva la notizia che cambia tutto al PSG. Ecco svelato il motivo della sua gioia.

Non è stato un 2022 semplice, quello di Gigio Donnarumma. L’approdo al Paris Saint-Germain, la rivalità con Keylor Navas e i tanti errori che gli sono costati carissimo tra club e Nazionale. E l’errore con il Real Madrid e l’eliminazione dalla scorsa Champions League brucia ancora tantissimo.

Qualche mese dopo, però, sembra tutto messo alla spalle. Con l’arrivo di Galtier sulla panchina del PSG, le gerarchie tra i pali dei parigini sono cambiate e adesso Donnarumma appare finalmente al centro del progetto del super club transalpino. E i tanti mugugni per le prestazioni balbettanti dell’ex portiere del Milan, di colpo, sono diventati applausi ed elogi per le sue prestazioni. Fondamentali, come visto ieri contro il Benfica.

PSG-Donnarumma, è cambiato tutto: ecco il motivo dei salti di gioia dell’ex Milan

Insomma, è cambiato il mondo per Donnarumma. Come sottolinea il portale ‘collectifparisien.fr’, adesso il numero 99 dei transalpini è una delle colonne principali del nuovo PSG. Un bel salto in avanti ed un bel salto di gioia per lo stesso portiere campano, messo a lungo in discussione nel corso dell’ultima stagione. Sia con il proprio club, sia con la Nazionale di Roberto Mancini.

“Sono davvero felice. Per me e per quello che sta raccogliendo la squadra. Peccato che non siamo riusciti a vincere, ma il calcio è anche questo”: così lo stesso Donnarumma aveva raccontato ai microfoni di ‘RMC Sport’, nell’immediato post partita. Parole che trasudano fiducia e serenità, due termini e due fattori che sembravano persi in quel di Parigi per il super portiere dell’Italia.