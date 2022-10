“Pronto l’assalto”: Milan, per Maldini guai in vista del calciomercato

Non arrivano buone notizie per Paolo Maldini. Pronto un assalto dalla Premier, in casa Milan si accende la spia dell’allarme.

Dopo aver visto le importanti vittoria di Napoli ed Inter, stasera toccherà al Milan scendere in campo e regalare una prestazione di rilievo ai propri tifosi in ambito europeo. La squadra rossonera sarà impegnata a Stamford Bridge, dove il Chelsea aprirà le porte del proprio impianto per ospitare la compagine allenata da Stefano Pioli.

Dopo il pareggio con il Salisburgo e la vittoria contro la Dinamo Zagabria, i rossoneri sono alla ricerca di altri tre punti che potrebbero cosi permettere alla squadra di Pioli di lanciarsi concretamente verso gli ottavi di finale. Certo, è ancora molto presto per parlare di passaggio del turno annunciato, ma dare continuità al proprio cammino in ambito europeo potrebbe essere una chiave importante per perseguire l’obiettivo.

Milan, Leao incanta anche il Chelsea: ci sarà un assalto

Un avvio di stagione comunque positivo per il Milan, al netto di qualche tentennamento come in occasione della sfida contro il Napoli di Spalletti. Eppure, i rossoneri hanno appena tre punti di ritardo rispetto agli azzurri primi in classifica (insieme all’Atalanta), mentre in Champions quattro punti in due partite.

Tra i protagonisti di questo avvio di stagione c’è di sicuro Rafael Leao, mattatore indiscusso e giovane trascinatore di una squadra che dà largo spazio ai giovani. Proprio il giocatore portoghese, tra l’altro, è finito nel mirino di diversi top club europei.

Secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’, tra l’altro, anche il Chelsea avrebbe messo nel mirino l’attaccante rossonero. Proprio i blues – che stasera fronteggeranno i rossoneri – starebbero preparando un assalto per provare a mettere le mani su Leao. Stasera, di contro, il giocatore classe ’99 di sicuro proverà a mettersi bene in mostra in quel di Londra.