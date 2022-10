Inter, la rivelazione spiazza: mossa a sorpresa di Inzaghi

Mister Inzaghi dopo la vittoria in Inter-Barcellona rivolge un gesto inaspettato ai suoi giocatori: ecco cos’ha fatto.

Una noce nel sacco forse non fa rumore, ma è comunque un segnale chiave di qualcosa che si sta smuovendo. È quanto accade in questo momento in casa Inter. La squadra ha racimolato quattro sconfitte in Serie A in otto partite. Non è questo il bilancio di una formazione che lotta per il vertice della classifica ed ha ambizioni anche di carattere europeo.

Riuscire a vincere in Champions League contro il Barcellona dà comunque vigore per gli impegni che seguiranno e a tal proposito mister Inzaghi ne ha approfittato per parlare alla squadra appena riunitisi post-partita.

D’altronde, il gruppo si è sempre dimostrato coeso nei riguardi del proprio allenatore e ne ha dato dimostrazione in campo, volendogli dedicare proprio il trionfo contro i blaugrana. La stessa società non ha mai messo in discussione la continuità dell’ex Lazio in panchina.

Inter, mister Inzaghi parla allo spogliatoio: il retroscena

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport, il tecnico si è rivolto così alla squadra dopo la vittoria conseguita in campo internazionale: “Insieme si può fare qualsiasi cosa, come accaduto in Supercoppa e Coppa Italia, conquistate lo scorso anno. Ma ci sono anche cose che non succedono dal 2010…”.

In qualche modo sembra che l’allenatore abbia voluto caricare la squadra facendo riferimento al triplete con Mourinho. Quella irrefrenabile inter, infatti, proprio attraverso un successo conseguito contro il Barcellona si spianò la strada per la conquista dell’ambito trofeo: la Champions League. Sembrava impossibile eppure ci riuscì. Quel vigore va recuperato insieme alla consapevolezza del proprio talento, quindi possibilità.