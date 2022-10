Emergenza Inter, Inzaghi è nei guai: doppia assenza pesante

L’Inter, dopo la vittoria contro il Barcellona, punta a battere pure il Sassuolo. Ma in attacco è emergenza totale per Inzaghi.

Il primo passo per uscire dalla crisi è stato fatto. L’Inter, grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Barcellona, è infatti riuscita a rilanciarsi salendo al secondo posto nel girone alle spalle del Bayern Monaco. Al di là del risultato (fondamentale in ottica qualificazione), ad impressionare in maniera positiva è stata la prova fornita dai calciatori, tornati ad essere “squadra” nel senso concreto del termine. Per dirsi guarita, però, la squadra di Simone Inzaghi dovrà tornare al successo anche in campionato.

Sabato alle ore 15, nell’ambito della nona giornata del campionato, andrà in scena la trasferta sul campo del Sassuolo. Un crocevia quanto mai ostico, per almeno due motivi. In primis perché i padroni di casa, nelle ultime due gare, hanno battuto il Torino e la Salernitana andando a segno con ben sei marcatori differenti e dimostrando di attraversare un ottimo momento di forma. Nell’occasione, poi, il tecnico nerazzurro dovrà rinunciare a diversi big come ad esempio Romelu Lukaku.

Il belga, attualmente fermo a box a causa di un risentimento muscolare, oggi si sottoporrà ad una serie di esami strumentali che consentiranno allo staff medico di fare il punto sulle sue condizioni. I risultati sono attesi a stretto giro di posta ma intanto, nell’ambiente, ha iniziato a diffondersi un certo pessimismo a riguardo. Serve cautela ed è più che probabile l’ex Chelsea si riveda in campo soltanto più avanti.

Inter, contro il Sassuolo sarà emergenza in attacco

La lista dei calciatori convocati non conterrà nemmeno Joaquin Correa. Il quale, nei minuti successivi alla sfida vinta ai danni del Barcellona, ha accusato un risentimento tendineo al ginocchio che lo costringerà a restare fuori per diversi giorni. Inzaghi sarà quindi obbligato a far fronte ad una vera e propria emergenza per quanto riguarda il reparto offensivo.

Il tecnico, ora, ha a disposizione soltanto Lautaro Martinez, Edin Dzeko ed il classe 2005 Valentin Carboni. Da qui la decisione, confermata da ‘La Gazzetta dello Sport’, di aggregare alle sedute di allenamento Dennis Curatolo ovvero l’attaccante in forza alla Primavera. Per allontanare in maniera definitiva la crisi serve un’altra vittoria. Ma la strada che conduce verso i tre punti è impervia. Ad Inzaghi il compito di elaborare la giusta strategia.