Bene la Fiorentina, ma che scivolone della Roma: colpo grosso del Betis

Roma-Betis all’Olimpico, Hearts-Fiorentina ad Edimburgo: questi i risultati della italiane impegnate tra Europa e Conference League.

La Roma ha affrontato il Real Betis allo Stadio Olimpico, gara in cui il primo tempo è stato sicuramente più emozionante del secondo. Quest’ultimo è stato una beffa per i giallorossi. Mentre la Fiorentina è volata ad Edimburgo per affrontare l’Hearts. Questi i risultati dei match.

La Roma, quindi, è stata impegnata in questo giovedì sera in casa propria e in Europa League. Mentre la Fiorentina ha affrontato, per la Conference League, la trasferta contro l’Hearts.

Gara non semplice per i giallorossi contro un Betis più insidioso che mai, nonostante un pareggio che avrebbe comunque fatto comodo a questi ultimi. Gli avversari hanno trovato infatti anche il secondo gol, provocando una doccia gelata per gli uomini di Mourinho. Mentre i viola sono stati dal primo minuti in pieno controllo della gara e hanno vinto senza problemi.

Roma e Fiorentina impegnate tra Europa League e Conference League: i risultati dei match

La Roma ci ha provato fino all’ultimo minuto a portare a casa una vittoria che avrebbe fatto sicuramente comodo per la propria posizione nel Gruppo C di Europa League. Il vantaggio è stato a favore dei giallorossi grazie al gol segnato dal dischetto da Paulo Dybala al 34′. Ma il pareggio è stato trovato subito dopo da Rodriguez al 40′.

Il risultato finale poi ha avuto il sapore di beffa, perché è stato registrato un 1-2 finale pesantissimo. Il secondo gol è arrivato per un errore difensivo e grazie al colpo di Henrique. Nel finale è arrivato anche un cartellino rosso per Zaniolo che non ci sarà per il ritorno.

In Conference League, invece, la Fiorentina ha tenuto il pieno controllo della gara fin da subito. A segno sono andati nell’ordine temporale contro l’Hearts: Mandragora al 4′, Kouamé al 42′ e Jovic al 79′.

Europa League, classifica Gruppo C

Real Betis 9, Lusogorets 4, Roma 3, HJK 1.

Conference League, classifica Gruppo A

Istanbul B. 7, Fiorentina 4, Hearts 3, RFS 3.