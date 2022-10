“Non si danno pace”: caos Roma-Betis, l’episodio accende la polemica

Tra la Roma e il Betis in questo momento è parità, ma nel frattempo è scoppiato il caos in campo: questo l’episodio che ha acceso la polemica.

La Roma è passata in vantaggio grazie a quella che sembra diventare ogni giorno che passa sempre più una certezza: Paulo Dybala. Il Betis dopo pochi minuti ha, però, riportato tutto in parità. In ogni caso all’Olimpico non è mancata la polemica, con un episodio in particolare finito nel mirino.

È trascorso finora solamente il primo tempo tra Roma e Real Betis, ma è già successo di tutto. I giallorossi sono andati in vantaggio dal dischetto grazie a un gran tiro di Paulo Dybala.

Gli avversari hanno però poi, praticamente subito dopo, riportato in parità il match di Europa League grazie al gol di Rodriguez. Nel frattempo Celik ha lasciato il campo per infortunio e Zaniolo ha colpito una traversa. Tutto tranne che una partita noiosa quindi in scena questa sera all’Olimpico. C’è stato anche un episodio che ha scatenato la polemica.

Roma-Betis, i giallorossi conquistano il rigore ma gli avversari non si danno pace: ecco cos’è accaduto

Tra Roma e Betis è al momento momento di intervallo. Dopo un primo tempo tutt’altro che noioso. I giallorossi stanno cercando di contrastare la pressione avversaria e sono andati anche in vantaggio per primi, grazie a un rigore fatto notare al VAR all’arbitro in campo.

Il penalty è stato assegnato per un tocco di mano, situazione molto simile a quanto visto in Inter-Barcellona. Per questo, come si legge anche su ‘Twitter’, il pensiero è stato implicitamente rivolto al quando accaduto a San Siro martedì sera: “Roma-Betis, rigore per fallo di mano di Ruibal segnalato dal VAR. Perché l’arbitro se l’era perso. Il VAR è l’olandese Pol van Boekel, lo stesso di Inter-Barcellona“, retroscena questo ancora più interessante.

Come affermato anche in diretta a ‘Sky Sport’ da Zancan: “Non si danno pace i giocatori del Betis per il rigore fischiatogli contro“. Un episodio che comunque non ha scoraggiato il club ospite che subito dopo ha riagganciato il pareggio.