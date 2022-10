Osimhen, Napoli verso la cautela: quando torna il nigeriano

Il Napoli punta sul recupero di Victor Osimhen, ancora ai box per l’infortunio subito contro il Liverpool

La clessidra di Osimhen dovrà probabilmente attendere altri tre giorni. Il centravanti nigeriano oggi ha svolto parte di lavoro personalizzato e parte in gruppo. Arriverebbe alla trasferta di Cremona forse solo con la rifinitura di domani vissuta completamente con i compagni dopo poco più di un mese di stop per una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.

Un rischio che il Napoli sembra non voler correre, nelle ultime ore cresce l’idea di farlo lavorare ancora a Castel Volturno per cicatrizzare la ferita e completare definitivamente il recupero.

Napoli-Ajax, il ritorno di Osimhen

Osimhen così tornerebbe mercoledì dalla porta principale, giocando dal primo minuto contro l’Ajax nella sfida in cui il Napoli può portare a casa la certezza aritmetica della qualificazione agli ottavi di Champions League con due gare d’anticipo. Domani ci sarà la decisione definitiva, ma in casa Napoli cresce il partito della cautela, con il consueto ballottaggio Raspadori-Simeone ad animare anche la trasferta di Cremona.

I due fino a questo momento si sono ben comportati in ogni partita in cui sono scesi in campo. Soprattutto l’ex Sassuolo, che tra Napoli e Nazionale ha trovato sei volte la via del gol su sette partite. Anche il Cholito, match winner a San Siro contro il Milan, non sta facendo rimpiangere Osimhen.