“Mi sento meglio”: Roma, Mourinho esplode di gioia dopo la notizia

Dopo la sconfitta di Europa League la Roma del tecnico portoghese Josè Mourinho riceve un’importante novità per il suo futuro.

La stagione della Roma di Josè Mourinho ha avuto quest’anno un rendimento molto altalenante. Nonostante una campagna acquisti di grande livello il club giallorosso ha alternato belle prestazioni condite da vittorie a clamorosi scivoloni, soprattutto in ambito europeo.

Nella giornata di ieri il club capitolino è crollato in casa contro il Betis Siviglia, un ko che complica e non poco i piani di Mourinho per l’Europa League. Il vantaggio iniziale di Dybala su rigore non è bastato e gli spagnoli, molto forti tecnicamente, hanno ribaltato la gara e vinto la sfida dell’Olimpico.

Uno dei principali problemi in casa Roma è quello legato agli infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Celik che sarà fermo fino agli inizi del 2023, l’ennesima tegola per una squadra, spesso alle prese con queste difficoltà. Mourinho ha enormi problemi sulle fasce ed ora affronterà questo tour de force dei match prima del Mondiale senza Celik.

Roma, buone notizie per Wijnaldum

Il centrocampista olandese Georginio Wijnaldum è stato uno dei grandi colpi di calciomercato del club giallorosso. Mourinho non ha però quasi mai avuto a disposizione il giocatore che si è infortunato gravemente alla tibia destra nella fase finale del mese di Agosto. Attraverso il proprio account Instagram Wijnaldum ha aggiornato riguardo le sue condizioni:

“E’ stata una giornata emozionante, il mio gesso è stato rimosso. Posso dire che mi sento molto meglio”. Ottime notizie quindi in casa Roma con il rientro di Wijnaldum che appare finalmente più vicino. Sorride Mou e sorridono i tifosi giallorossi.