Roma, grave infortunio: che mazzata per Mourinho

Pessime notizie per la Roma: l’infortunio del giocatore è più serio del previsto e tornerà a disposizione soltanto tra qualche mese.

Dopo soltanto cinque minuti dal fischio d’inizio della sfida all’Olimpico tra la Roma e il Real Betis in Europa League, il turco Celik è stato costretto a lasciare il campo di gioco. Il calciatore, infatti, ha subito un infortunio, la cui entità è stata definita soltanto nelle ultime ore.

Il terzino quest’oggi si è sottoposto ad accertamenti strumentali che potessero in qualche modo evidenziare le sue condizioni e cominciare quanto prima il periodo di recupero previsto per il ginocchio destro.

La dinamica dello scontro di gioco ne ha subito chiarito la natura preoccupante: l’ex calciatore del Lille è stato colpito involontariamente dal compagno di squadra Mancini nel tentativo di sottrarre la sfera ai giocatori del Betis. Il centrale, ben aggressivo sulle fasce, nel contrasto ha finito per colpire col piede Celik, che ha così mosso in modo innaturale il ginocchio.

Roma, che regola: Celik starà fuori più mesi

Secondo le ultime informazioni riferite da ‘SKY’, Zeki Celik ha riportato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Ciò significa che il difensore dovrà restare lontano dal campo per almeno due mesi. Considerato che a metà novembre il campionato si fermerà per fare spazio ai Mondiali di Qatar 2022, significa che il turco si rivedrà soltanto a gennaio del 2023.

Fin da subito Celik comincerà le terapie e le sue condizioni saranno valutate periodicamente dallo staff medico della Roma. Grosso grattacapo per José Mourinho. Il tecnico portoghese dovrà studiare delle soluzioni per la fascia destra, non potendo contare nemmeno sull’impiego di Rick Karsdorp. Il difensore olandese, operato durante il mese di settembre, dovrebbe riprendere con regolarità a giocare agli inizi del mese di novembre