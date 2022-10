Bologna nel caos, tensione altissima: è successo dopo la Sampdoria

Dopo il pareggio della squadra di Thiago Motta contro la Sampdoria, in casa Bologna c’è tantissima tensione.

Dopo le sconfitte contro l’Empoli e la Juventus, il Bologna questa sera contro la Sampdoria non è andata oltre il pareggio. Gli emiliani, infatti, hanno pareggiato con il risultato di 1-1 contro la squadra di Stankovic, arrivato da pochissimi giorni sulla panchina blucerchiata al posto di Giampaolo.

I rossoblù hanno giocato meglio nella prima frazione di gara, considerando anche la rete del vantaggio siglata da Dominguez al 32’, ma poi nel secondo tempo hanno sofferto il ritorno della Sampdoria.

Il team ligure, infatti, ha prima pareggiato con Djuricic al 72’ e ha poi sfiorato la rete del vantaggio con le conclusioni di Verre e Leris. Il Dall’Ara, una volta terminata la gara contro la Sampdoria, ha subissato di fischi la squadra di Thiago Motta. La protesta dei sostenitori emiliani è solo l’ennesimo sintomo della tensione che regna in casa Bologna.

Tensione in casa Bologna, squadra chiusa a lungo negli spogliatoi dopo il match contro il Sampdoria

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, al termine della gara contro la Sampdoria, il team felsineo è rimasto chiuso per molto tempo negli spogliatoi dello Stadio Dall’Ara. L’aria a Bologna è sicuramente tesa già da un po’, vista la contestazione in settimana dei tifosi rossoblù a Casteldebole.

Anche lo stesso Thiago Motta non ha nascosto nel post gara la poca tranquillità che serpeggia nei suoi uomini: “Abbiamo disputato un buon primo tempo, ma nella ripresa abbiamo perso serenità nel possesso e non siamo più riusciti ad attaccare la profondità. Noi daremo sempre il massimo per uscire il prima possibile da questa difficile situazione”.