Italia, nuova freccia nell’arco di Mancini: il top esce allo scoperto

Un giocatore della Serie A oggi ha inviato la propria candidatura al Ct dell’Italia Mancini: il suo sogno è la chiamata in azzurro.

Il processo di rilancio dell’Italia post-mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar è stato ormai avviato. Il Ct Roberto Mancini, a partire da giugno, ha infatti iniziato a chiamare volti nuovi alcuni dei quali sconosciuti al grande pubblico, come ad esempio Wilfried Gnonto mentre nelle ultime gare di Nations League a prendersi la scena è stato soprattutto Giacomo Raspadori, autore di due reti nelle sfide contro l’Inghilterra e l’Ungheria.

L’allenatore, di recente, ha spiegato che la porta è aperta a tutti ed ora c’è uno specifico giocatore che sogna di essere convocato in tempi brevi. Si tratta di Andrea Pinamonti, che il Sassuolo in estate ha acquistato a titolo definitivo dall’Inter dietro il pagamento di circa 20 milioni. Il suo rendimento, fin qui, è stato altalenante (2 reti in 8 presenze complessive) ma nell’ultima stagione, vissuta all’Empoli, ha dimostrato di vedere la porta con regolarità (13 centri complessivi più 2 assist).

Oggi, nel match contro l’Inter, la punta cercherà di farsi rimpiangere dai suoi ormai ex tifosi. Intanto, attraverso un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Repubblica’, Pinamonti ha rilanciato le proprie quotazioni invitando Mancini a dargli uno chance nel corso delle prossime gare che la Nazionale affronterà a novembre.

Italia, Pinamonti si candida: il messaggio per Mancini

Il suo obiettivo, in particolare, è quello di esserci nelle amichevoli che vedranno gli azzurri affrontare prima l’Albania e poi l’Austria. ​​“Nel 2018 ero l’unico ’99 già in Serie A, gli altri erano in Primavera o in B era normale che Mancini parlasse di me in chiave azzurra. Ma la Nazionale è un obiettivo ancora valido. Ho 23 anni, no?”.

Ora starà al giocatore continuare a fare bene e consolidare la sua candidatura. Nella giornata odierna ad aiutarlo in campo ci penseranno Emil Ceide e Armand Laurientè. L’Inter, ormai, rappresenta il passato. Pinamonti chiede spazio per conquistare la Nazionale. Mancini, intanto, lo osserva e aspetta di ricevere segnali positivi da parte sua.