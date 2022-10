Juventus-Maccabi, Allegri cambia ancora: la decisione su Bonucci

Juventus-Maccabi ha rappresentato un crocevia fondamentale per i bianconeri per cercare di conquistare i primi punti in Champions League della stagione. Allegri sorprendere nuovamente tutti con un cambio modulo

La Juve punta dritta alla conquista dei tre punti nella 3^ giornata di Champions League contro il Maccabi. Imperativo vincere per cercare di restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Allegri potrebbe riproporre nuovamente il 4-3-3, editato in un 4-4-2 atipico.

Bocciato il 3-5-2 e la difesa a tre, anche se il reparto difensivo potrebbe subire diverse novità. Secondo l’ultima rifinitura, infatti, uno tra Bonucci e Bremer potrebbe riposare, mentre De Sciglio prenderà il posto da titolare sulla fascia sinistra al posto di Alex Sandro.

Mini turnover difensivo per cercare di conservare le energie e gestire al meglio gli imminente impegni ravvicinati. McKennie agirà da finto esterno-destro, mentre Paredes e Rabiot agiranno al centro del campo. Sugli esterni spazio per Di Maria e Kostic, solo panchina per Miretti, Locatelli, Cuadrado e Milik (quest’ultimo acciaccato).

Juventus-Maccabi, le formazioni: Di Maria nuovamente titolare

Allegri si affiderà nuovamente al ritorno di Di Maria dopo i due turni di squalifica in campionato (uno ancora da scontare nella prossima sfida contro il Milan). Qualche avvicendamento in difesa, e occhio alle esclusioni eccellenti in mezzo al campo. In attacco spazio per Vlahovic al centro del reparto offensivo, mentre come detto, Milik si accomoderà in panchina a causa di un leggero risentimento muscolare. Ecco le probabili formazioni del match:

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Danilo, De Sciglio; Miretti, Paredes, Rabiot; Kostic, Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri.

MACCABI (5-3-2): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Seck, Cornud; Lavi, Chery, Abufani; Pierrot, Tchibota. Allenatore: Bakhar.