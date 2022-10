Salti di gioia per Pioli: è successo prima di Milan-Juventus

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a reagire in campionato dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Chelsea di Potter.

Momento difficile per il Milan di Stefano Pioli. I campioni d’Italia in carica hanno vissuto ieri una serata abbastanza complicata, crollando con un netto 3 a 0 contro il nuovo Chelsea di Potter. La squadra rossonera vive un momento di difficoltà a causa dei tanti infortuni che li hanno colpiti nelle ultime settimane.

La squadra affronterà nel prossimo turno di campionato la Juventus di Massimiliano Allegri, in un match molto complicato. Una sfida molto dura soprattutto per i problemi nel reparto difensivo e soprattutto per quel che riguarda le fasce. Nelle ultime ore è però arrivata una buona notizia per Pioli e per tutti i suoi tifosi.

Secondo quanto riporta Sky Sport il terzino francese Theo Hernandez è rientrato oggi in gruppo e sarà completamente a disposizione per la sfida contro la Juventus, una sfida che può cambiare le sorti del nostro campionato. I bianconeri, reduci da due vittorie consecutive, hanno una grossa chance a San Siro.

Milan-Juventus, c’è Theo Hernandez

Theo ha saltato le ultime partite con il club rossonero a causa di uno stiramento all’adduttore, ma ora è a completa disposizione. Il suo sostituto, il laterale Ballo Tourè, ha avuto difficoltà nel match contro il Chelsea ed ora Pioli potrà contare sul suo terzino titolare.

Buone notizie per il Milan che ritrova la sua stella per la difesa. La squadra è al momento quinta in classifica in Serie A, ma è al momento a 3 punti da Napoli e Atalanta, attualmente prime in classifica. I tifosi, e lo stesso Pioli, vogliono una reazione dopo la deludente prova di Champions League.