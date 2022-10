Roma, salti di gioia per Mourinho: è arrivato oggi a Trigoria

Ottime notizie per la Roma di José Mourinho. Il calciatore tanto atteso oggi è finalmente tornato a Trigoria.

La Roma continua il suo cammino altalenante. Se in campionato la vittoria contro l’Inter è stata un toccasana per morale e classifica, la successiva sconfitta in Europa League contro il Betis ha rimesso molto in discussione.

José Mourinho cerca quindi continuità di risultati. In campionato i 16 punti conquistati fino ad ora, frutto di 5 successi, un pareggio e 2 ko, sono un buon punto di partenza. La vetta, occupata da Napoli e Atalanta dista al momento solo 4 punti. Importante però dare seguito alla vittoria a San Siro contro l’Inter e fare risultato anche nel match casalingo contro il Lecce.

Gara sulla carta abbordabile, ma i salentini hanno già mostrato, chiedere al lanciatissimo Napoli di Spalletti, di poter fermare anche le big. Contestualmente molto si gioca anche sul fronte infermeria, con Mourinho che può sorridere e registrare l’inizio del recupero di Georgino Wijnaldum.

Roma, inizia il recupero di Wijnaldum: oggi torna a Trigoria

Arrivato con grandissima aspettative a Roma, l’ex PSG ha praticamente messo piede in campo una sola volta. Infortunatosi alla tibia dopo uno scontro con Afena-Gyan, Georgino Wijnaldum è dovuto restare lontano dai campi di gioco negli ultimi mesi.

Ieri il primo step sulla via del recupero. Il gesso per la frattura alla tibia è stato tolto. Quest’oggi il calciatore, come riporta Il Tempo, è tornato a calcare, dopo mesi, il terreno di allenamento di Trigoria. Naturalmente per un recupero completo ci vorrà ancora del tempo, ma il fatto che al momento si stia procedendo senza intoppi è già una buona notizia per Mourinho e per la Roma.