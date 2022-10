Roma, Mourinho ha un problema: “Più cartellini che gol”

Sfida casalinga per la Roma di Josè Mourinho. Il club capitolino è chiamato a reagire in Serie A dopo la sconfitta in Europa.

La Roma di Josè Mourinho ha iniziato la stagione con un rendimento molto altalenante. Il club giallorosso è reduce dalla vittoria in campionato contro l’Inter e la sconfitta casalinga in Europa League contro il Betis, l’ennesima riprova di una stagione dove gli azzurri faticano a trovare continuità.

Uno dei problemi principali della squadra capitolina è la questione relativa al reparto offensivo. Dybala funziona alla grande mentre tutti gli altri stanno trovando grosse difficoltà e faticano a trovare il gol. Da Abraham a Belotti senza dimenticare i trequartisti Pellegrini e Nicolò Zaniolo.

Il trequartista giallorosso ha un rendimento molto discontinuo e dal punto di vista realizzativo sta mostrando grosse difficoltà. In tanti considerano Zaniolo come un giovane talento del calcio italiano, ma negli ultimi anni il giocatore, complice anche gli infortuni, non è mai riuscito a mostrare il suo valore.

Roma, un dato preoccupa Mourinho

L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea un dato particolarmente negativo per Nicolò Zaniolo. Il giocatore ha collezionato ben 3 espulsioni dal 2018 e solo Mancini ha fatto peggio tra i compagni di squadra. Inoltre Zaniolo sarà costretto a saltare così l’ottava sfida per squalifica da quando gioca in maglia giallorossa.

Il trequartista ha collezionato 34 ammonizioni e 22 reti nelle 117 sfide disputate con la maglia della Roma. I capitolini hanno a che fare con un problema, Zaniolo ha più cartellini che gol ed il giocatore è chiamato a cambiare strada rispetto al passato.