DIRETTA Salernitana-Verona: segui la partita LIVE

Manca sempre meno al via di Salernitana-Verona, gara delle 15:000 della domenica del nono turno di campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Arechi di Salerno, la formazione granata di Davide Nicola ospita gli scaligeri di mister Gabriele Cioffi.

La gara mette in palio punti importantissimi. In terra campana, infatti, sarà battaglia. Entrambe le formazioni, divise da soli due punti in classifica generale, cercano la vittoria finale ed i tre punti utili in elenco.

Salernitana-Verona, le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek. Allenatore: Nicola. A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Bradaric, Sambia, Vilhena, Botheim, Valencia, Radovanovic, Fazio, Capezzi, Dia, Motoc, Iervolino, Pirola.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Lazovic, Tameze, Veloso, Doig; Hrustic, Verdi; Henry. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Perilli, Berardi, Depaoli, Dawidowicz, Cabal, Faraoni, Terracciano, Hongla, Cortinovis, Sulemana, Lasagna, Kallon, Djuric, Piccoli.