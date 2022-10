L’Inter si rilancia dopo le vittorie contro Barcellona e Sassuolo. E ora arriva la notizia che fa gongolare davvero Simone Inzaghi

La vittoria contro il Sassuolo è stata preziosissima. Non solo perché continua a dare morale dopo lo splendido risultato con il Barcellona, ma anche e soprattutto per il rilancio in classifica. E adesso, l’Inter non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anzi, è pronta a riprendere forte il proprio cammino in campionato e non solo.

Certo, molte cose restano da registrare. La vittoria del Mapei Stadium ha messo in mostra molti segnali positivi, ma anche altrettanti da dover ricucire e sistemare quanto prima. In particolare nella gestione della gara, dove l’Inter sembra ancora un cantiere aperto e sulla via della totale guarigione. Le buone notizie però continuano ad arrivare anche dopo il Sassuolo e fanno gongolare il tecnico Simone Inzaghi.

Inter, notizia improvvisa: ora Inzaghi gongola davvero

La notizia che fa sorridere anche l’Inter, dunque, arriva dalla Germania. Direttamente dalle linee del Bayern Monaco, avversario in Champions League della formazione meneghina. Gli uomini di Naglelsmann, infatti, dovranno fare a meno di un pezzo da novanta come Alphonso Davies a tempo indeterminato.

Nella gara di ieri contro il Borussia Dortmund, il terzino del Bayern Monaco ha dovuto abbandonare anzitempo il campo per un problema fisico. Un’uscita dal rettangolo di gioco per nulla incoraggiante, che non fa ben sperare i tifosi bavaresi.

Nei prossimi giorni il canadese si sottoporrà ad esami strumentali, ma è probabile che resti fuori tanto a lungo da fargli saltare la gara del 1 novembre contro l’Inter. E per Simone Inzaghi non può che essere una piccola ma buona notizia.