Caos e polemiche in Serie A, ma la notizia fa godere l’Inter e Inzaghi: il motivo

Episodio che ha scatenato grandissime polemiche nel finale di partita. Ma la notizia indirettamente fa felice l’Inter di Inzaghi.

L’Inter di Simone Inzaghi può sorridere. E non solo per il successo maturato sul campo contro il Sassuolo. I nerazzurri possono sorridere anche per ciò che è accaduto su di un altro campo di Serie A nel pomeriggio di oggi.

La partita tra Salernitana e Verona ha visto un finale molto convulso. La rete di Dia in pieno recupero ha consentito ai campani di portare a casa i tre punti. Il tutto però in mezzo alle polemiche visti i minuti finali convulsi, scanditi non solo dal gol decisivo, ma anche dal rosso rimediato da Radovanovic.

Durante la baruffa susseguente al gol il centrocampista della Salernitana infatti è stato espulso dall’arbitro. Dovrà quindi rinunciare al prossimo match che si giocherà appunto contro l’Inter. Inzaghi può quindi sorridere, visto che nella Salernitana mancherà anche Maggiore infortunato.

Inter, il finale con la Salernitana fa sorridere Inzaghi. Polemiche invece per il Verona

La buona notizia indiretta per l’Inter fa da contraltare alla rabbia del Verona. Gli scaligeri infatti escono letteralmente con le ossa rotte dalla trasferta di Salerno. Il tecnico Cioffi adesso rischia anche la panchina, con alcuni nomi di sostituti che si stanno già facendo, e cerca di mantenere il sangue freddo ai microfoni di DAZN.

“Alcuni episodi ci hanno penalizzato.” ha dichiarato il tecnico scaligero. “Bisogna analizzare la prestazione. Abbiamo avuto il pallino del gioco per diverso tempo, però siamo stati puniti. Fa male perdere, ma fa più male perdere per alcuni episodi ce ci hanno condannato.”