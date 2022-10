“Al capolinea”: Serie A, sconfitta ed esonero. A breve sarà ufficiale?

Potrebbe saltare un’altra panchina in Serie A. La sconfitta rischia di pesare come un macigno, già si fanno i nomi dei sostituti.

Siamo solo alla nona giornata di campionato, ma già diverse panchine sono saltate. In alcuni casi, come con il Monza che da Stroppa è passato a Palladino, i risultati si sono già visti. In altri casi le dirigenze sperano che sia solo questione di tempo.

Un’altra panchina però potrebbe presto aggiungersi al novero delle saltate. Gabriele Cioffi, tecnico dell’Hellas Verona, stando a quanto riporta in un tweet il collega Nicolò Schira, potrebbe presto fare le valigie e venire sostituito dalla dirigenza scaligera.

Cioffi pagherebbe, oltre alla situazione di classifica precaria, il Verona infatti è terzultimo a quota 5 pt in classifica, il ko nello scontro diretto contro la Salernitana. Una sconfitta maturata in pieno recupero, con la rete di Dia al 93′ che ha tolto al Verona anche le speranze di portare a casa un punto dalla trasferta dell’Arechi.

Hellas Verona, Cioffi ad un passo dall’esonero: i nomi dei sostituti

Si fanno già nomi su chi potrebbe prendere la barca veronese e cercare di invertire la rotta. Il nome caldo è quello di Ballardini, pupillo del ds Marruocco, ma occhio anche ai nomi di Sousa e Andreazzoli.

Il Verona però si troverebbe di fronte ad un altro problema: il contratto di Di Francesco. Gli scaligeri infatti hanno ancora a libro paga l’ex tecnico. Ingaggiare un altro allenatore significherebbe dover pagare un terzo tecnico. Ecco quindi che si fa largo l’ipotesi interna Bocchetti. Una soluzione di ripiego, ma che non può essere esclusa a priori.