Italia, ennesima batosta per Mancini: tutto vero, è successo adesso

L’Italia non può guardare al futuro con ottimismo: i timori del commissario tecnico Roberto Mancini sono infatti diventati realtà.

Se è vero che per ambire a vincere una competizione è necessario mettere in conto di affrontare i migliori, lo è altrettanto il fatto che comunque nello sport la fortuna influisce non poco. Con le dita incrociate, dunque, l’Italia guardava oggi a Francoforte immaginando il suo futuro prossimo.

Oggetto il sorteggio dei gironi di qualificazione alla prossima edizione dei Campionati Europei, EURO 2024, in programma in Germania e in cui gli Azzurri arriverebbero da campioni in carica. Il condizionale è d’obbligo, dato che la Nazionale dovrà comunque conquistare la qualificazione sul campo.

Inserita in prima fascia, l’Italia rischiava comunque un sorteggio complicato. Il CT Roberto Mancini lo aveva detto, e puntualmente l’urna di Francoforte ha regalato ai nostri un girone decisamente ostico, pur tenendo presente che alla fase finale di EURO 2024 avranno accesso le prime due qualificate.

EURO 2024, l’Italia trova Inghilterra, Ucraina e Macedonia del Nord

Non è stato un buon sorteggio per l’Italia. Che nel Girone C di cui era testa di serie è stata raggiunta – in ordine di fascia – da Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Poteva andare peggio? Forse. Ma anche decisamente meglio.

Già, perché l’Inghilterra è comunque espressione di un movimento ricco di talento e del campionato più seguito e spettacolare al mondo, nonché finalista dell’ultima edizione degli Europei e quarta ai Mondiali di Russia 2018.

L’Ucraina attraversa un momento estremamente complicato, come tutti sappiamo. La guerra ha reso incerto il futuro della Nazionale, che però ha qualità notevoli, giocatori di grande spessore e proprio dalle difficoltà potrebbe trarre la forza per inseguire risultati di prestigio nel girone.

Se l’Ucraina potrebbe ricoprire il ruolo di sorpresa, a determinare gli equilibri del girone potrebbe contribuire anche la Macedonia del Nord. Che sulla carta non sarà una squadra temibile, ma che come purtroppo sappiamo molto bene ci ha eliminati dai playoff per i Mondiali di Qatar 2022. E non può essere così sottovalutata.

Appare segnato il destino di Malta, per cui già fare punti potrebbe essere un buon risultato. Ma considerando il passato recente l’Italia, così come non deve aver paura di nessuno, non dovrà dare per scontato nessun risultato. Perché ripartire dagli Europei – oltre che dalle imminenti Finals di Nations League – si può. Anzi, si deve.