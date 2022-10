Italia, tra poche ore si decide il destino di Mancini e della Nazionale

Italia, il momento della verità è sempre più vicino. Il commissario tecnico Roberto Mancini è sulle spine: si decide tra pochissimo.

Tutto pronto per il sorteggio dei gironi di qualificazione ad Euro 2024. Grande attesa anche in casa Italia per conoscere le avversarie. Grazie al primo posto nel girone di Nations League 2022/2023, la Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini è testa di serie.

Gli azzurri, dunque, sono nella prima urna. Nelle altre fasce, però, ci sono diverse le Nazionali da sperare di evitare. Nella seconda Portogallo e Belgio rischiano di essere piuttosto ostiche; nella terza, invece, ci sono Inghilterra e Francia. Insomma, per Mancini e l’Italia non sarà affatto facile. Oggi alle ore 12:00 a Francoforte, si decide il destino della Nazionale italiana e del suo allenatore.

Euro 2024, i sorteggi: le possibili avversarie dell’Italia

Al via di Euro 2024 manca ancora un bel po’. La manifestazione sportiva andrà in scena dal 14 giugno al 14 luglio 2024, tra due estati, in Germania. Il torneo europeo, vinto proprio dall’Italia nella sua ultima edizione, sarà strutturato con sette gironi da cinque squadre e tre gironi da sei squadre. Nei gironi meno affollati ci saranno le finaliste di Nations League, ovvero Italia, Croazia, Olanda e Spagna.

A Germania 2024, però, ci andranno solamente le prime due di ogni girone. Ulteriori tre posti, poi, verranno assegnati attraverso i playoff di Nations League.

Sorteggio Euro 2024, tutte le fasce