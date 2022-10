Crisi Juventus, Allegri verso l’esonero? Spunta la notizia inedita

La Juventus è nuovamente in crisi dopo la sconfitta con il Milan. E spunta un’ipotesi sul possibile destino del tecnico Massimiliano Allegri.

Le vittorie ai danni di Bologna e Maccabi Haifa nel corso dell’ultima settimana avevano portato la Juventus a sperare che il peggio fosse passato. La pesante sconfitta per 2-0 rimediata ieri contro il Milan ha invece riportato il mondo bianconero con i piedi per terra.

La Juventus proprio non riesce a raddrizzare una stagione partita malissimo, la seconda del cosiddetto “Allegri bis” che avrebbe dovuto riportare la squadra tra le grandi e che invece finora è assolutamente fallimentare. La squadra è senza gioco né idee, e tornano d’attualità le voci che parlano di un possibile esonero del tecnico.

Il quale, fino a oggi, è stato al sicuro anche grazie al ricchissimo ingaggio che percepisce e che di fatto rende difficile per il club cercare un sostituto all’altezza. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, le cose potrebbero cambiare entro l’inverno.

Juventus, Allegri esonerato durante i Mondiali?

Secondo il quotidiano, infatti, il club starebbe valutando seriamente il futuro del suo allenatore. E preso atto che l’obiettivo stagionale è ormai quello di entrare tra le prime quattro, per garantirsi così un posto nella prossima Champions League, la possibilità che arrivi l’esonero non è da escludersi.

Non in tempi brevi, probabilmente. La dirigenza vuole concedere ancora credito all’allenatore che prima di questo “bis” aveva vinto 5 Scudetti in 5 stagioni e centrato due finali di Champions League. Ma se le cose non dovessero migliorare ecco che cambiare guida tecnica potrebbe essere inevitabile.

La notizia inedita è che questo potrebbe avvenire tra novembre e dicembre, proprio mentre la Serie A sarà ferma in concomitanza con lo svolgimento dei Mondiali di Qatar 2022. Il nuovo allenatore avrebbe così tempo di prendere confidenza con la rosa in tutta calma. E quindi di studiare le soluzioni che al momento Allegri non sembra avere.

È partito il conto alla rovescia insomma? Probabile, sicuramente possibile. Se la Juventus non mostrerà miglioramenti nel prossimo mese l’esonero dell’allenatore sarà quasi obbligato. E dopo i Mondiali la Vecchia Signora potrebbe avere un nuovo condottiero.