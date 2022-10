Milan, vittoria e gioia: ma la Juventus è irriconoscibile

Successo del Milan nel big match di questa sera contro la Juventus. I rossoneri con questi tre punti agguantano la vetta della classifica.

L’anticipo delle 18:00 della nona giornata di Serie A vede il Milan prevalere sulla Juventus. I rossoneri sfruttano il fattore campo e, tra le mura amiche di San Siro, regolano la pratica bianconera con un 2-0 tutto sommato meritato.

La partita inizia in sostanziale equilibrio. Il Milan lamenta un rigore non concesso a metà primo tempo. Ma Orsato ritiene attaccato al corpo il braccio di Vlahovic. I rossoneri comunque arrivano al gol nel finale di primo tempo con Tomori su assist di Giroud.

Nella ripresa la Juventus prova a pareggiarla, ma Brahim Diaz decide di salire in cattedra e mettere a segno il secondo gol per il Milan. A distanza di sicurezza i rossoneri riescono a gestire. La Juventus ci prova, ma nemmeno la girandola di cambi altera il risultato. I bianconeri hanno alcune occasioni per riaprirla, ma non concretizzano e il match finisce 2-0.

Milan, una vittoria che significa primato in attesa di Napoli e Atalanta

La vittoria è fondamentale per il Milan che, con questi tre punti, aggancia Napoli e Atalanta a quota 20 in testa alla classifica. I rossoneri, almeno per 24 ore potranno godersi il primato in coabitazione. Brutta situazione invece per la Juventus, alla seconda sconfitta dopo il ko contro il Monza. I bianconeri infatti restano lontani dalla vetta e in più devono subire il sorpasso dell’Inter, vittoriosa oggi contro il Sassuolo.

Ecco la classifica aggiornata:

Ecco la classifica aggiornata: Napoli 20, Atalanta 20, Milan* 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter* 15, Juventus* 13, Sassuolo* 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce 7, Salernitana 7, Empoli 7, Monza 7, Bologna 6, Verona 5, Cremonese 2, Sampdoria 2.

*una partita in più