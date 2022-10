Pari e spettacolo ad Udine, bene Salernitana e Monza

Tre gara nella domenica pomeriggio di Serie A. Vincono Monza e Salernitana contro Spezia e Verona, pari tra Atalanta e Udinese.

Sono tre le gare di questo pomeriggio in programma per la 9a giornata di Serie A. Il Monza ospita lo Spezia, a Salerno fa invece visita l’Hellas Verona. Gli occhi sono però puntati a Udine dove si sfidano le due sorprese di questo campionato: Udinese e Atalanta.

A Monza tutto facile per la squadra di Palladino. I lombardi, totalmente rigenerati dal cambio in panchina, hanno la meglio sullo Spezia. Alla mezz’ora in vantaggio con Carlos Augusto, i biancorossi raddoppiano nella ripresa con Mari. Dopo un inizio orribile di campionato per il Monza è la terza vittoria consecutiva.

Sorride la Salernitana contro l’Hellas Verona. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Piatek. I campani però non riescono a mantenere il vantaggio e nella ripresa l’Hellas Verona agguanta il pari con Depaoli. Finita? Tutt’altro. Dia nel finale trova il gol che regala la vittoria ai granata.

Serie A, tra Udinese e Atalanta finisce in parità

Si conclude invece col punteggio di parità l’attesissimo match tra Udinese e Atalanta. I bergamaschi passano in doppio vantaggio grazie a Lookman e al rigore di Muriel. L’Udinese è però brava a non scomporsi e ad accorciare con Deulofeu. A 10′ dal termine il pari di Perez. Un punto per ciascuno, con l’Atalanta che, in attesa del Napoli, può comunque godersi la vetta solitaria della classifica.

Ecco la classifica aggiornata: Atalanta 21, Napoli* 20, Milan 20, Udinese 20, Lazio* 17, Roma* 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 11, Salernitana 10, Monza 10, Fiorentina* 9, Spezia 8, Empoli 8, Lecce* 7, Bologna* 7, Verona 5, Cremonese* 3, Sampdoria 3

*una partita in meno