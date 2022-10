Lazio da sogno al Franchi, ma la Fiorentina crolla: 4-0 pesante per Italiano

La Lazio di Maurizio Sarri si è aggiudicata il posticipo del Franchi contro la Fiorentina: i biancocelesti hanno agganciato il terzo posto

Cercava una vittoria per rilanciare la sua candidatura nella parte alta della classifica e c’è riuscita: la Lazio passa da Firenze al termine di una serata con poca gloria per la squadra di Vincenzo Italiano.

I viola hanno confermato le proprie fragilità del periodo e, dopo il successo in Conference League di giovedì scorso, frenano ancora in campionato. La Fiorentina è stata spazzata via dal match già nel primo tempo, chiuso dai biancocelesti sul vantaggio di 2-0. Nella ripresa, è arrivata la sentenza finale di Luis Alberto, confermata prima del triplice fischio da Immobile.

La Lazio ha blindato il successo già nel primo tempo quando sono arrivate le due reti con cui la formazione di Maurizio Sarri ha mandato un segnale alla zona alta della classifica di Serie A. I biancocelesti hanno sbloccato il vantaggio con Vecino, che di testa ha girato alle spalle di Terracciano il pallone dell’1-0 sul calcio d’angolo battuto da Zaccagni (11’).

Quest’ultimo ha siglato il raddoppio quattordici minuti più tardi (25’). L’ex Hellas Verona ha spizzicato di testa il cross di Milinkovic-Savic, permettendo a Immobile e compagni di gestire il resto della gara.

La Fiorentina ha provato a spingere nel tentativo di realizzare il gol che avrebbe riaperto la partita ma l’undici di Vincenzo Italiano non è riuscita a tenere fede alle intenzioni e per i biancocelesti il finale è stato agevole. Anzi, nel finale è anche arrivato il tris di Luis Alberto che con un tiro secco ha superato Terracciano per la terza volta (85’) e poi pure il poker di Immobile (con 188 reti entra nella top Ten dei marcatori di Serie A di tutti tempi) dopo un tacco smarcante di Milinkovic Savic (91’).

Con la vittoria di questa sera contro la Fiorentina, la squadra di Maurizio Sarri è salita in terza posizione, in compagnia di Udinese e Milan (20), alle spalle di Napoli (23) e Atalanta (21) e davanti alla Roma (19). Più distanti le altre.

Prosegue invece il momento no della Fiorentina. I viola, al Franchi, sono incappati nella seconda sconfitta consecutiva. Gli uomini di Vincenzo Italiano proseguono la loro stagione altalenante. I gigliati rimangono al 13esimo posto (9 punti), a -6 dalla settima posizione dell’Inter e a +4 dalla terzultima posizione dell’Hellas Verona (5).