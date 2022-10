“Un conto in sospeso”: Italia, Gravina lancia la sfida e sconcerta i tifosi

Le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina sul girone di qualificazione dell’Italia e le avversarie per Euro 2024

L’Italia guarderà i Mondiali di Qatar 2022 dal divano dopo aver disputato un pessimo girone di qualificazione e aver perso con la Macedonia del Nord. Una ferita apertissima nel cuore di tutti gli italiani, che solo da gennaio penseranno a ripartire sperando in un’inversione di tendenza. Adesso è il tempo dei rimpianti, anche se il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato delle dichiarazioni che sconcertano i tifosi azzurri.

Gravina ha parlato a margine del Premio Scopigno a Roma, queste le sue parole riportate da TMW: “E’ più preoccupata l’Inghilterra dell’Italia che viceversa. Con loro c’è un conto aperto, ma il sorteggio resta positivo perché ci aiuterà a scavare un solco con le altre formazioni”.

Italia, Gravina: “Con la Macedonia un conto in sospeso”

Un pensiero non inappellabile, visto che l’Inghilterra negli anni ha dimostrato di essere un grande avversario e una delle Nazionali migliori d’Europa. Poi, è inevitabile soffermarsi sulla Macedonia del Nord per Gravina: “La ferita per la sconfitta contro di loro resta viva, con loro abbiamo un conto in sospeso. Le gare andranno giocate tutte”. Dopo aver fallito miseramente la qualificazione al Mondiale, con un girone abbordabile e un playoff da vincere, il presidente della FIGC è pienamente proiettato verso Euro 2024.

La fortuna dell’Italia, capitata in un girone complicato che comprende anche Ucraina e Malta, è che anche la seconda classificata può qualificarsi direttamente. Tra due anni ci sarà già un’altra competizione importante, gli azzurri di Mancini si presenteranno da campioni in carica. Ma si sa che la storia in questi tornei conta pochissimo.