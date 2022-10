“Il VAR è rimasto spento”: caos Roma-Lecce, rivelazione improvvisa

La Roma si gode la vittoria contro il Lecce, ma nel day-after spunta la polemica che spiazza tutti i tifosi. Rivelazione improvvisa

La vittoria è stata sofferta, ma comunque importante. La Roma ieri ha portato a casa un risultato importante e lo ha fatto contro un avversario tosto e ben organizzato. Basta chiedere al Napoli, che contro il Lecce ha rimesso due dei pochissimi punti finora non raccolti dalla formazione rullo-compressore di Luciano Spalletti.

Eppure nel 2-1 dell’Olimpico non sono mancate le note amare. L’infortunio di Dybala ha macchiato completamente la serata della Roma, ma anche le polemiche arbitrali non sono tardate ad arrivare. Il rosso a Hjulmand e la rete dell’1-0 di Smalling hanno acceso la rabbia e la frustrazione del club salentino, che nel day-after ha alzato la voce dopo gli episodi vissuti e subiti nella Capitale.

Roma-Lecce, caos totale nel lunedì: lo sfogo di Corvino è durissimo

Ai microfoni di ‘Piazza Giallorossa’ il DG Pantaleo Corvino ha tuonato in difesa del suo Lecce: “Siamo tutti incavolati. Dobbiamo far sentire la nostra voce nelle sedi competenti. Non siamo certo gli ultimi arrivati”. Parole durissime quelle del dirigente salentino, in riferimento agli episodi arbitrali che, a sua opinione, avrebbero indirizzato il risultato di Roma-Lecce.

“Se parliamo del rosso a Hjulmand, Prontera non aveva nemmeno fischiato… L’errore più grave poi è il fallo non sanzionato a Smalling. Si appoggia sulle spalle di Gendrey al momento dell’1-0. A Roma il VAR è rimasto spento… Dal video hanno commesso errori gravissimi, che hanno condizionato anche l’arbitraggio del direttore in campo”, ha chiuso tuonando Corvino.