Chiesa, la rivelazione di Allegri spiazza: annuncio in conferenza

Il tecnico della Juventus Allegri ha trattato di tanti temi in conferenza alla vigilia della decisiva sfida con il Maccabi.

La sconfitta di San Siro contro il Milan ha riacceso la spia della preoccupazione in casa Juventus. Il club bianconero, guidato da Massimiliano Allegri, sta trovando numerose difficoltà in questo inizio di stagione. La squadra ha perso terreno sia in Serie A che in Champions League e sarà impegnata tra poche ore in una delicata trasferta in Israele.

Le grandi difficoltà in casa Juve sono dovute anche ai diversi problemi fisici che hanno colpito la squadra negli ultimi mesi. I neo acquisti Pogba e Di Maria hanno giocato pochissimo e Federico Chiesa, probabilmente la stella di questa squadra, ancora deve debuttare in questa stagione.

Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Maccabi ed ha commentato questo periodo difficile: “Domani sarà una partita molto complicata, loro hanno fatto vedere buone cose ed hanno interessanti qualità tecniche. Servirà una grande partita e, rispetto alla sfida con il Milan, occorrerà maggiore intenzione nella fase difensiva”.

Juventus, Allegri molto cauto su Chiesa

Da poco Federico Chiesa è rientrato in gruppo e sia la società che soprattutto i tifosi attendono il suo ritorno in campo. Allegri ha trattato di tanti e tra questi non poteva mancare quello sulle condizioni del forte esterno offensivo. Ecco le sue parole:

“Convocazione per il derby? Federico ha fatto solo due allenamenti con noi ed è ancora indietro. Domani si allenerà con la squadra dei ragazzi, va bene questo per non tenerlo fermo”. Il tecnico poi prosegue: “Sta bene, ma deve riacquistare fiducia nei propri movimenti in campo”. Parole che trasmettono tanta cautela circa le condizioni del giocatore.