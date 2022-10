“Si dimette”: Maccabi Haifa-Juventus, crollo totale per Allegri

Momento molto difficile per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero è in netta difficoltà nel match di Champions league.

La Juventus di Massimiliano Allegri sta giocando questa sera una sfida di importanza fondamentale per la sua stagione. I bianconeri affrontano, nel match di quarto turno, il Maccabi Haifa e le sensazioni dopo i primi 45 minuti di gioco non sono affatto positive.

A dire il vero il primo tempo della squadra bianconera è stato disastroso, al momento i padroni di casa sono in vantaggio per 2 a 0 grazie alla doppietta di Atzili e il risultato poteva essere anche peggiore. Gli israeliani hanno colpito una traversa e Szczesny si è reso protagonista di un paio di parate importanti.

Giornata finora nera per la squadra bianconera che ha perso per infortunio anche l’argentino Angel Di Maria. Il giocatore si è infortunato alla mezzora e Allegri ha subito inserito Milik. L’attaccante polacco è stato protagonista dell’unica vera occasione, sfiorando l’1-2 a fine primo tempo.

Juventus, piovono le critiche per Allegri

Anche prima dell’intervallo sono arrivate diverse critiche sui social dove insorge l’hashtag Allegri out. Grosse critiche e addirittura c’è chi chiede le dimissioni dell’allenatore al termine del match.

La Juve rischia davvero grosso in un match fondamentale per il proseguo della sua stagione e in tanti dicono che il tecnico deve dimettersi: “Dopo una gara del genere, Allegri si dimette…”. E’ questo il sentimento e la speranza del pubblico bianconero, giunti quasi alla fine della gara contro il Maccabi Haifa.

L’eventuale sconfitta in Israele chiuderebbe forse definitivamente il discorso qualificazione per gli Ottavi ed addirittura metterebbe a rischio la qualificazione in Europa League (il terzo posto). Una situazione ‘drammatica’ quasi per la squadra bianconera e che nessuno si aspettava a inizio stagione.