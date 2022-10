Maccabi-Juventus, Allegri cambia ancora e boccia Milik

La sfida tra Maccabi-Juventus potrebbe rappresentare il vero crocevia della stagione bianconera. Dopo il ko contro il Milan, Allegri sarà obbligato all’immediato riscatto per cercare di tenere vive le poche speranze qualificazione

Vincere per sperare ancora nel clamoroso ribaltone. La Juventus volerà in Israele alla caccia dei tre punti, i quali potrebbero consentire ai bianconeri di restare aggrappati all’obiettivo ottavi di finale in vista delle due prossime gare.

Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora una volta al 4-3-3. Un cambio modulo totale rispetto all’ultima sfida di campionato contro il Milan, e bocciatura dal primo minuto per Milik. Il tecnico della Juventus, in conferenza stampa, ha ammesso che il polacco dovrà essere gestito in vista dei prossimi impegni.

Solo panchina per l’ex Marsiglia, e spazio al tridente formato da Di Maria, Vlahovic e Kostic. A centrocampo possibile conferma dal primo minuto per McKennie, mentre Miretti dovrebbe partire dalla panchina. Possibile bocciatura anche per Locatelli, mentre Paredes scenderà in campo dal primo minuto.

Maccabi-Juventus, le probabili formazioni: c’è Bonucci

Nessuna esclusione per Bonucci. Il capitano della Juventus prenderà posto al centro della difesa al fianco di Bremer, mentre sulla destra resta vivo il ballottaggio tra Danilo e Cuadrado. Il terzino brasiliano potrebbe contendere una maglia da titolare anche ad Alex Sandro sulla fascia sinistra. Milik, Miretti e Kean, quindi, partiranno dalla panchina: ecco le probabili formazioni della sfida di Champions League:

MACCABI (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Muhammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota. All.: Bakhar.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All.: Allegri.