Juventus, idea tridente e il nuovo ruolo di Di Maria: la mossa di Allegri

La Juventus cala il tridente? Potrebbe essere questa la nuova idea di Allegri per cercare di aumentare i giri dell’attacco bianconero. Impossibile rinunciare a Milik, stesso discorso, ovviamente, per Di Maria. Ecco il piano del tecnico bianconero

Rivoluzione offensiva per cercare di far coesistere Di Maria, Vlahovic e Milik. Potrebbe essere questa la svolta tattica della Juventus in vista del proseguimento della stagione. Allegri potrebbe puntare con forte decisione sul 4-4-2 atipico, ma attenzione anche al 4-3-1-2.

In caso di 4-4-2, Di Maria potrebbe essere adattato nel ruolo di esterno destro, con l’argentino chiamato a fare da raccordo con l’attacco. La coppia offensiva, dunque, sarà formata da Milik e Vlahovic, con l’attaccante polacco pronto ad arretrare per cercare di cucire il gioco tra centrocampo e attacco.

Detto questo, Allegri potrebbe lavorare ancora sul 3-5-2, arretrando Di Maria nel ruolo di mezz’ala destra al fianco di Paredes e Rabiot. Un nuovo ruolo che consentirebbe ai bianconeri di accendere maggiormente la luce già dalla prima impostazione di gioco.

Tridente Juventus, Allegri potrebbe dire sì: Di Maria nuova mezz’ala?

Di Maria mezz’ala al posto di Locatelli (McKennie o Miretti) con Milik schierato al fianco di Vlahovic. Non è escluso che la Juventus possa continuare a lavorare su due o tre moduli per trovare concretamente i nuovi equilibri.

Di Maria mezz’ala sinistra consentirebbe alla Juventus di impostare con maggiore qualità dal basso, sfruttare al meglio le doti da assist-man del Fideo, puntando su un attacco di peso e concretezza con coppia Milik-Vlahovic. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane. Contro il Milan, come noto, Di Maria sarà assente per squalifica.