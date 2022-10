Serie A, esonero e ribaltone: il neo tecnico è già in città

Nuovo avvicendamento in panchina: un club di Serie A sta per esonerare il proprio tecnico, già pronto il sostituto.

Si allunga l’elenco delle squadre di Serie A che hanno deciso di esonerare i rispettivi allenatore, alla luce dei deludenti risultati ottenuti in questa prima parte di stagione. Fin qui a prendere il più doloroso dei provvedimenti possibili sono stati il Monza, il Bologna e la Sampdoria che si sono separati da Giovanni Stroppa, Sinisa Mihajlovic e Marco Giampolo per puntare rispettivamente su Raffaele Palladino, Thiago Motta e Dejan Stankovic. A questa lista si sta per aggiungere pure un’altra società.

Si tratta del Verona, molto deluso dal lavoro fatto da Gabriele Cioffi. Gli scaligeri, dopo 9 giornate, occupano il terzultimo posto a quota 5 punti. Un bottino, molto lontano da quello auspicato dal club, frutto di una volta vittoria, due pareggi e ben 6 sconfitte di cui 4 consecutive. Da qui la decisione di sollevare dall’incarico il tecnico ex Udinese, il quale in estate aveva detto di “sì” alla proposta gialloblù con la speranza di poter lavorare con la rosa a disposizione del precedessore Igor Tudor.

Il mercato, invece, gli ha consegnato un organico stravolto e privo delle principali stelle che, di fatto, lo ha obbligato a rivedere i propri principi di gioco. Con esiti negativi. A prendere il suo posto, salvo sorprese dell’ultimo minuto, sarà Diego Lopez. L’uruguaiano, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, si trova già in città e nelle prossime ore apporrà la propria firma sul contratto alla presenza del presidente Maurizio Setti.

Serie A, Diego Lopez prenderà il posto di Cioffi al Verona

La fumata bianca, come detto, è soltanto questione di tempo e ora resta da vedere quali modifiche apporterà l’ex guida del Brescia e dell’Universidad de Chile. Il suo modulo preferito è il 4-4-2 tuttavia non è da escludere il ricorso al 3-5-2 in modo tale sa sfruttare la corsa sulle fasce di Davide Faraoni (fermo ad appena un assist) e Darko Lazovic.

L’operazione di rilancio del Verona non si preannuncia facile. Domenica infatti allo stadio “Bentegodi” è in programma la sfida contro il Milan reduce dalla vittoria ottenuta ai danni della Juventus. Un vero e proprio battesimo di fuoco per Lopez, chiamato ad ottenere subito punti pesanti per scacciare l’attuale crisi.