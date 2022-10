“Nessuno può farlo”: Ronaldo, sentenza netta e annuncio sul futuro

La stagione di Cristiano Ronaldo al Manchester United non va nel migliore dei modi, ma adesso le cose potrebbero cambiare.

Il gol numero 700 con i club è stata una piccola gioia per Cristiano Ronaldo in un inizio di stagione decisamente complicato. Il rapporto con il nuovo tecnico del Manchester United Erik ten Hag non è iniziato nel migliore dei modi e CR7 spesso è stato relegato in panchina in questo inizio di stagione.

Con i Mondiali che inizieranno a stretto giro, i quali rappresentano l’ultima occasione per Ronaldo per vincere il massimo trofeo calcistico per nazionali con il Portogallo, la situazione sembra però migliorare anche al Manchester United. I Red Devils, dopo il pesante ko nel derby, sono tornati alla vittoria ed anche per CR7 il futuro con il club manciuriano non è così nero.

Il tecnico ten Hag sembrerebbe aver cambiato idea su Ronaldo. O almeno è ciò che traspare dalla conferenza stampa dell’ex tecnico dell’Ajax alla vigilia della gara di Europa League con l’Omonia.

Ronaldo, pace fatta con il tecnico ten Hag? Sembrerebbe di si.

“Voglio supportarlo nel miglior modo possibile.” ha dichiarato il tecnico del Manchester United a proposito di Cristiano Ronaldo. “La mia intenzione è di ottenere il meglio da lui. Adesso è in forma e sono contento.”

L’ex allenatore dell’Ajax è stato chiaro: “Il problema con Ronaldo è stato questo. Non era in forma. E’ stato questo a frenarlo, la mancanza di forma. Questo dimostra quanto la preparazione estiva sia fondamentale. E quanto è importante che nessuno la salti.”