Infortunati Juve, la verità su Chiesa e Pogba e la data del ritorno in campo

Tengono banco gli infortunati in casa Juve. Allegri dovrà fare i conti con i recuperi di Chiesa e Pogba, ma anche con il nuovo stop muscolare di De Sciglio: tutte le novità sui tempi di recupero

La Juventus sarà chiamata a cambiare marcia in vista delle prossime settimane per cercare di raddrizzare il prima possibile una stagione decisamente deludente, almeno fino a questo momento. Allegri spera di poter recuperare il prima possibile Chiesa e Pogba, due interpreti che potrebbero ribaltare le sorti del cammino bianconero.

Qualità, esperienza e abilità nell’uno contro uno: il doppio ritorno dei due infortunati servirà alla Juventus per accrescere le sue qualità in mezzo al campo, ma anche per aumentare il suo apporto in fase offensiva. Occhio, però, ai reali tempi di recupero. Chiesa non sarà convocato contro il Torino: scelta scontata e confermata da Allegri in conferenza stampa.

La sensazione è che l’esterno offensivo bianconero potrebbe tornare nell’elenco dei convocati per la 14^ o 15^ giornata di Serie A: insomma, una o due partite prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Nessuna fretta da parte del tecnico bianconero e dello staff medico della Juve.

Infortunati Juve, lungo stop per Pogba e De Sciglio

Non solo Chiesa, occhio anche ai tempi di recupero di Pogba, i quali potrebbero rivelarsi decisamente più lunghi rispetto a quelli dell’ex Fiorentina. Il centrocampista francese ha ripreso a correre sul campo, ma prima di far ritorno nell’elenco dei convocati potrebbero passare altre tre o quattro settimane.

Non è escluso che Pogba possa partecipare al Mondiale con la Francia e far ritorno in campo con la Juventus soltanto dal prossimo gennaio 2023. L’ex United, però, vorrebbe stringere i denti e accelerare le operazioni per tornare in campo in vista del match di Lisbona contro il Benfica. Da valutare anche il ko di De Sciglio, il terzino bianconero dovrà stare fermo per circa 20-30 giorni.