Chiesa e Pogba: spunta la data del ritorno in campo, sorpresa per Allegri

Chiesa e Pogba continuano a lavorare in vista del ritorno in campo. L’ex Fiorentina sta già svolgendo parte dei suoi allenamenti in gruppo. Il centrocampista francese, invece, ha ripreso a correre sul campo dopo l’operazione al menisco

Sorride Allegri e sorridono tutto i tifosi della Juventus. Il tecnico bianconero potrà contare sull’immediato ritorno in campo di Chiesa, il quale viaggia spedito verso il totale recupero dopo il brutto infortunio al crociato. Allenamenti parzialmente in gruppo e cresce l’ottimismo in casa bianconera.

Allegri potrebbe convocare l’esterno offensivo bianconero in vista della 10^ giornata di campionato contro il Torino. Un ritorno tra i convocati per far assaporare a Chiesa il ritorno al calcio giocato e all’adrenalina del match.

L’ex Viola punterà al ritorno definitivo in occasione della sfida di Champions League contro il Benfica. Gara di ritorno che potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della lotta per il 2° posto alle spalle del PSG. Allegri incrocerà le dita per avere tutta la rosa a disposizione proprio per quella gara fondamentale.

Chiesa e Pogba: il centrocampista francese punta il Benfica

Non solo Chiesa, anche Pogba viaggia spedito verso il ritorno in campo. L’ex United ha ripreso a correre sul campo dopo l’operazione al menisco e le sue intenzioni sarebbero quelle di tornare a completa disposizione per la sfida contro il Benfica.

Un appuntamento fondamentale per le sorti della stagione della Juventus anche in chiave Champions League. Nessun rischio o corsa contro il tempo, ma Pogba proverà a rispondere presente in occasione del match di ritorno contro il Benfica in terra portoghese.