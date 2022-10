Tracollo Juventus, non si salva nessuno: “Inammissibile, pagina nera”

La Juentus di Haifa è stata inconcludente e la critica punta il dito in maniera forte: “Una delle pagine più nere”, secondo ‘La Stampa”

Il tonfo di Haifa ha dato un’altra spallata all’uscita immediata dalla Juventus dalla Champions League. I bianconeri devono vincere entrambe le gare con PSG e Benfica e sperare per raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale. L’umore nero di Andrea Agnelli è stato esemplificato dalle sue parole.

Il presidente juventino ha detto di provare “vergogna” per il periodo della sua squadra ma ha promesso di rialzare la testa. La Juventus è il bersaglio della critica. Sono tante le spie rosse accese in questo momento in casa Juventus.

Juventus, tutti le spie della squadra di Allegri: dalla mancanza di idee all’assenza di qualità e rabbia

Dopo il ko per 2-0 maturato contro il Maccabi Haifa ieri pomeriggio, ‘La Stampa’ mediante la penna di Gigi Garanzini ha fatto un’analisi profonda del momento della squadra di Massimiliano Allegri. Nei bianconeri in questa fase sono poche le cose che sembrano funzionare. Molto poche. E questo è un guaio.

“Inspiegabile. Inverosimile. Inammissibile. Sono tre aggettivi, che si somigliano e rappresentano una delle sintesi possibili di quel che sta accadendo alla Juventus”, scrive. Sicuramente, aggiunge, “quella di Haifa è una delle pagine più nere della storia recente”.

Le cause sono differenti e vanno dalla mancanza di “qualità e rabbia”, all’assenza di un’alternativa a Di Maria capace “di far scattare l’interruttore”. In più, conclude Garanzini, Paredes è “deludente” e anche Milik “sta regredendo”.