Serie A, i top della giornata 9 scelti da voi: Milinkovic Savic sempre più leader

Milinkovic Savic è uno dei migliori giocatori del campionato, sta trascinando la Lazio di Sarri che, dopo un’annata di transizione, ha trovato la sua identità.

Il centrocampista serbo ancora una volta è stato il migliore nell’ultimo turno, acquisendo ulteriore distacco nella classifica generale sugli inseguitori.

Ricordiamo le regole: i calciatori presenti nel sondaggio vanno comunque a punti, il primo ne guadagna 5, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Stavolta 3464 utenti hanno votato il sondaggio sul nostro canale Youtube, li ringraziamo calorosamente.

Il miglior portiere della nona giornata secondo i nostri utenti è Consigli (47% dei voti) che sul colpo di testa di Lautaro Martinez ha compiuto la parata più bella forse non solo del weekend ma del campionato.

In difesa ha trionfato Tomori (49% dei voti) che non solo ha ben figurato a livello difensivo contro la Juventus ma sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha realizzato il gol del vantaggio rossonero.

Dzeko è il bomber del weekend, con la sua doppietta sul campo del Sassuolo ha tirato fuori l’Inter dai problemi. In attesa di Lukaku, il caro “vecchio” Edin è ancora una sentenza. Si viaggia sull’asse dei derby romani di qualche anno fa perchè domina Milinkovic Savic tra i centrocampisti.

Consigli fa la parata da incorniciare ma non basta per il suo Sassuolo

Consigli ci ha provato a tenere in vita il suo Sassuolo contro l’Inter, ha compiuto una parata fantastica sul colpo di testa di Lautaro Martinez quando il risultato era ancora sull’1-1. Non è bastato al suo Sassuolo perchè qualche minuto dopo su Dzeko, bravo a sfruttare un cross di Mkhitaryan, non ha potuto fare nulla. I nostri utenti l’hanno premiato miglior portiere del turno con il 47% dei voti.

Al secondo posto c’è Di Gregorio del Monza (28% dei voti) che ha ormai relegato Cragno al ruolo di vice anche con Palladino in panchina. Di Gregorio non è stato impegnato con grandissima frequenza ma, quando è stato chiamato in causa, ha risposto presente come per esempio nella parata sul tiro di Daniel Maldini.

La medaglia di bronzo è di Falcone, il portiere del Lecce romano e romanista che si è superato più volte per tenere la sua squadra attaccata alla partita nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Hjulmand. Particolarmente belle e importanti le parate sui tiri di Zalewski e Shomurodov.

Tomori sblocca Milan-Juventus e guida i difensori del weekend

Tomori è stato il miglior difensore del weekend secondo i nostri utenti (49% dei voti), ha svolto una grande prova a livello difensivo portando a casa il duello con Vlahovic. Non solo il contributo difensivo ma in Milan-Juventus Tomori è stato decisivo, sbloccando il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al secondo posto c’è un altro difensore goleador: Smalling (26% dei voti) che, dopo il gol decisivo contro l’Inter, ha sbloccato anche la partita contro il Lecce. Oltre alla rete del momentaneo 1-0, c’è anche un’altra prestazione solida in difesa da sottolineare.

In terza posizione si trova Kalulu (16% dei voti), autore di una prestazione d’assoluto valore in Milan-Juventus. Ha giocato da terzino destro con una prova magistrale soprattutto a livello difensivo, annullando Kostic e facendo vari interventi decisivi anche sui tentativi di Kean.

Chiude il blocco dei difensori Dumfries (9% dei voti) che ha macinato chilometri sulla sua corsia contro il Sassuolo, proposto varie soluzioni e realizzato sugli sviluppi di un corner l’assist per il gol di Dzeko.

Milinkovic Savic, anima della Lazio, è il re assoluto del centrocampo

Milinkovic Savic è l’anima della Lazio, unisce i reparti, lavora in entrambe le fasi di gioco, inventa giocate d’altissima scuola. Nel 4-0 inflitto in trasferta alla Fiorentina, Milinkovic Savic ha segnato il suo quarto gol stagionale e realizzato un assist meraviglioso di tacco ad Immobile. Non è finita qui, ha pennellato un pallone fantastico per Zaccagni che ha realizzato la rete del momentaneo 0-2.

Sono sette gli assist in quest’annata, tutti in campionato, il centrocampista serbo ha, quindi, partecipato a dieci delle ventuno reti messe a segno dalla Lazio in campionato. La squadra di Sarri ha il secondo miglior attacco dopo il Napoli, che ha realizzato solo un gol in più della Lazio. I nostri utenti hanno premiato Milinkovic Savic come miglior centrocampista (65% dei voti).

Al secondo posto c’è Brahim Diaz (29% dei voti), autore di un gol meraviglioso contro la Juventus, una serpentina in cui ha superato Bonucci, evitato il recupero di Milik e battuto Szczesny.

La medaglia di bronzo è di Vecino (4% dei voti) che non solo ha sbloccato la partita contro la Fiorentina, di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma anche guidato le ripartenze della Lazio, lavorato bene in entrambe le fasi di gioco. Ha giocato prima da interno destro, quando è uscito Marcos Antonio è andato con disinvoltura davanti alla difesa.

L’ultima posizione è di Dominguez (2% dei voti) che ha giocato nell’insolita posizione di trequartista nel 4-2-3-1, un’idea di Thiago Motta che si è rivelata ottima. Il centrocampista del Bologna ha prima sbloccato il risultato e poi colpito una traversa.

Dzeko tira fuori l’Inter dai problemi, da leader come Milinkovic Savic alla Lazio

Mentre l’Inter attende il recupero di Lukaku, s’affida a Dzeko (43% dei voti) per venir fuori dai suoi problemi e portare a casa una preziosa vittoria in trasferta contro il Sassuolo. L’attaccante bosniaco fa una doppietta di testa e determina la vittoria nerazzurra, portando a casa una partita che era diventata complessa dopo il pareggio di Frattesi.

Simeone (33% dei voti) conquista la medaglia d’argento per l’impatto che ha avuto sulla partita di Cremona. Segna ancora da subentrato, il gol più importante, quello dell’1-2 che riporta gli azzurri in vantaggio dopo il pareggio di Dessers. Il Cholito ha una media gol incredibile, segna una rete ogni 69 minuti. Non è finita, ispira anche l’azione della rete dell’1-3, quando manda in profondità Kvaratskhelia che poi consente al Chucky Lozano di segnare a porta vuota.

Al terzo posto c’è Deulofeu (19% dei voti) che ha ispirato la rimonta dell’Udinese contro l’Atalanta, dallo 0-2 al 2-2. Segna su punizione e costruisce la spinta dei friulani, protagonisti di una straordinaria mezz’ora finale contro l’Atalanta.

Nella stessa partita ha spiccato Muriel che ha realizzato un assist meraviglioso per il gol di Lookman, si è procurato e ha trasformato il rigore del momentaneo 0-2.

CLASSIFICA

PORTIERI

Consigli (5 punti)

Di Gregorio (3 punti)

Falcone (2 punti)

DIFENSORI

Tomori (5 punti)

Smalling (3 punti)

Kalulu (2 punti)

Dumfries (1 punto)

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic (5 punti)

Brahim Diaz (3 punti)

Vecino (2 punti)

Dominguez (1 punto)

ATTACCANTI

Dzeko (5 punti)

Simeone (3 punti)

Deulofeu (2 punti)

Muriel (1 punto)

CLASSIFICA GENERALE

Portieri

Vicario 12 punti

Maignan 10 punti

Meret 8 punti

Perin 7 punti

Falcone 6 punti

Handanovic 6 punti

Radu 5 punti

Consigli 5 punti

Milinkovic Savic 4 punti

Silvestri 4 punti

Provedel 3 punti

Montipò 3 punti

Di Gregorio 3 punti

Dragowski 1 punto

Musso 1 punto

Di Gregorio 1 punto

DIFENSORI

Min-Jae Kim 15 punti

Smalling 11 punti

Mazzocchi 7 punti

Udogie 6 punti

Dumfries 6 punti

Milenkovic 5 punti

Ibanez 5 punti

Tomori 5 punti

Kalulu 4 punti

Mario Rui 3 punti

Theo Hernandez 3 punti

Demiral 3 punti

Baschirotto 3 punti

Bijoj 3 punti

Dimarco 2 punti

Parisi 2 punti

Colley 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Doig 1 punto

Pongracic 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 22 punti

Koopmeiners 10 punti

Lobotka 10 punti

Anguissa 8 punti

Tonali 5 punti

Bennacer 5 punti

Brahim Diaz 3 punti

Zielinski 3 punti

Radonjic 3 punti

Miretti 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Brahim Diaz 2 punti

Pereyra 2 punti

Samardzic 2 punti

Sensi 2 punti

Vecino 2 punti

Dominguez 1 punto

Djuricic 1 punto

Vlasic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Barella 1 punto

Hjulmand 1 punto

Thorstvedt 1 punto

ATTACCANTI

Vlahovic 16 punti

Dybala 10 punti

Kvaratskhelia 9 punti

Simeone 8 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Dzeko 5 punti

Rafael Leao 5 punti

Deulofeu 4 punti

Beto 3 punti

Lautaro Martinez 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Lauriente 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Zaccagni 1 punto

Felipe Anderson 1 punto

Berardi 1 punto

Lookman 1 punto

Gytkjaer 1 punto

Muriel 1 punto