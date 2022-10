Lazio, Lotito fulminato: l’agente di Milinkovic replica alle sue parole

L’agente di Milinkovic Savic ha risposto alle dichiarazioni di ieri del presidente della Lazio Lotito: la Lazio ora teme l’addio immediato

La Lazio non può permettersi distrazioni in Europa League. Questa sera i biancocelesti devono vincere per compiere un passo importante in chiave qualificazione, non definitivo perché la situazione è apertissima. Nelle ultime ore però Claudio Lotito ha introdotto il tema Milinkovic-Savic per il quale i rumors di mercato erano cominciati qualche giorno prima.

Il presidente laziale, in alcune dichiarazioni raccolte da ‘Il Messaggero’, ha parlato di valore in aumento per il giocatore serbo. Pertanto, se prima erano necessari 100 milioni, “adesso vale 120 milioni di euro” ha detto il massimo dirigente biancoceleste aggiungendo che il prezzo del centrocampista “sale mese dopo mese” e assicurando che Milinkovic non si muoverà a gennaio. Parole alle quali hanno fatto seguito quelle dell’agente del calciatore. Dichiarazioni pesanti.

Lazio, Kezman risponde a Lotito: “Non è il momento di parlare del calciomercato, dopo il Mondiale si vedrà”

L’agente di Sergej Milinkovic-Savic ha scelto nuovamente il ‘Corriere dello Sport’ per parlare del suo assistito. Mateja Kezman, infatti, già a fine agosto aveva concesso un’intervista al quotidiano romano per affrontare il discorso relativo al calciatore serbo.

Le dichiarazioni di Lotito non lo hanno lasciato indifferente e ha deciso così di farsi nuovamente sentire per mandare un messaggio anche al presidente della Lazio. “Penso non sia il momento di discutere del prezzo e del trasferimento di Sergej”, ha tuonato Kezman, che ha poi aggiunto: “La Lazio è al top, ha bisogno di pace. Dopo il Mondiale alcune cose saranno più chiare e sarà allora il momento di parlare di tutto. Milinkovic è a 18 mesi dalla scadenza del contratto. Devo fare prima l’interesse del calciatore e poi quello del club. In tutti questi anni abbiamo sempre rispettato la Lazio e sono sicuro che manterremo la relazione”.