Spunta il doppio motivo del mancato esonero di Allegri: tifosi imbufaliti

Tiene banco l’esonero di Allegri in casa Juventus. Dopo la conferma del tecnico da parte di Agnelli, i bianconeri potrebbero ribaltare completamente la situazione nel corso delle prossime settimane

Perchè la Juventus non ha esonerato Allegri? E’ questa la domanda che alcuni (tanti) tifosi bianconeri continuano a domandarsi dopo i recenti ko contro Milan e Maccabi, e dopo la sconfitta del mese scorso contro il Monza.

Agnelli ha scelto di confermare Allegri con decisione e senza il minimo dubbio. Una presa di posizione che ha fatto discutere in maniera totale, soprattutto perchè la sensazione è che il tecnico della Juventus non abbia più la situazione sotto controllo. Questo ciò che trapela dal campo e dalle recenti prestazione.

Agnelli ha scelto di confermare Allegri per due motivi. Il primo è di natura economica. Nonostante il presidente della Juventus abbia definitivo questa ipotesi come “fuori strada”, è chiaro che non avrebbe alcun senso esonerare un allenatore da 7 milioni di euro stagionali più bonus.

Esonero Allegri, salvare il salvabile prima del cambio di rotta

Un esonero mancato per natura economica e per mancanza di alternative. Dare il benservito ad Allegri non avrebbe particolare senso senza aver individuato una valida alternativa in vista del presente, ma soprattutto in chiave futura.

La Juventus potrebbe trattenere Allegri per tutta la stagione, come confermato da Agnelli, per poi virare con forte decisione su un nuovo tecnico nel corso della prossima estate. Tengono banco le voci sul possibile ritorno di Conte, attualmente al Tottenham e pronto a far ritorno alla Juve a fine stagione.