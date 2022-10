Verona, trovato il sostituto di Cioffi: adesso è ufficiale

Il Verona ha ufficializzato il nome del tecnico che andrà a sostituire l’esonerato Cioffi: ecco chi ha scelto il club gialloblù.

Fino a qualche giorno fa ad esonerare i rispettivi allenatore erano stati il Monza, il Bologna e la Sampdoria. A questa particolare lista in queste ore si è aggiunto il Verona terzultimo, che ha deciso di dare ufficialmente il benservito a Gabriele Cioffi alla luce dei deludenti risultati ottenuti dalla squadra in questo primo scorcio di campionato. Per l’ex Udinese, in particolare, è stata fatale l’ultima sconfitta in campionato subita per mano della Salernitana.

Un rapporto, quello tra il tecnico ed il club, nato fin da subito sotto una cattiva stella. Cioffi, in estate, aveva deciso di dire “sì” alla proposta gialloblù con la speranza di poter avere a disposizione la stessa rosa valorizzata da Igor Tudor. O quantomeno, una molto simile per caratteristiche ed interpreti. Il mercato, invece, ha stravolto l’organico rimasto orfano di elementi del calibro di Giovanni Simeone, Antonin Barak e Gianluca Caprari.

Al loro posto sono arrivati altri profili, con qui l’allenatore ha avuto evidentemente varie difficoltà a lavorare. Da qui una lunga sequela di prestazioni incolori e l’inevitabile divorzio annunciato dal club attraverso uno stringato comunicato stampa. Il nome del sostituto, nel frattempo, è stato già individuato. Ma non si tratterà di Diego Lopez bensì di Salvatore Bocchetti.

Verona, individuato il sostituto di Cioffi

I contatti con l’uruguaiano sono stati frequenti nella giornata di ieri ma alla fine le parti non sono riuscite a trovare un accordo definitivo. La scelta, come si legge in un comunicato pubblicato sul sito della società, è quindi ricaduta sull’ormai ex guida della Primavera gialloblù. “Il club rivolge a mister Bocchetti un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro”.

Per lui il debutto in Serie A sarà di fuoco: domenica sera, infatti, il Verona ospiterà il Milan reduce dalla sconfitta casalinga subita in Champions League contro il Chelsea ed intenzionato a tornare subito alla vittoria. Ancora non è chiaro che tipo di schema adotterà nell’occasione Bocchetti: possibile l’impiego del 4-4-1-2 in modo tale da sfruttare le qualità in fase di rifinitura di Simone Verdi e la corsa sulle fasce di Darko Lazovic e Davide Faraoni. Si vedrà. Intanto gli scaligeri voltano pagina.