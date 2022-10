Lukaku, tutto può cambiare: Inter, la svolta arriva oggi

Romelu Lukaku è in trepidante attesa. Il centravanti dell’Inter di Simone Inzaghi attende solo il via libera definitivo: si decide oggi.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per ripartire col piede giusto prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022. La formazione nerazzurra continua, senza sosta, la preparazione in vista dei prossimi impegni di campionato e di Champions League. In Serie A c’è ancora qualche punto da recuperare rispetto alle prime della classe, ma nulla è perduto.

Mister Inzaghi, dopo aver recuperato Joaquin Correa, ha cerchiato sul calendario una delle prossime sfide. Il motivo? Si freme per rivedere in campo Romelu Lukaku. Il centravanti nerazzurro, out da oltre 40 giorni, si avvia verso il rientro in campo. Sebbene non sia stata ancora decisa la data e la sfida, la situazione è oramai agli sgoccioli.

Inter, Lukaku può tornare: oggi si decide

A riferire le ultime notizie circa il ritorno di Lukaku è il quotidiano sportivo ‘Tuttosport’. Direttamente dalle colonne del giornale, infatti, arrivano gli ultimi aggiornamenti a proposito delle condizioni fisiche dell’ex attaccante del Chelsea. Simone Inzaghi prenderà una decisione oggi.

Lukaku sarà in panchina contro la Salernitana oppure per lui bisognerà attendere la gara di Champions League contro il Viktoria Plzen del prossimo 26 ottobre? Proprio in queste ore i test ad Appiano Gentile: il dubbio è se sarà possibile vederlo già in panca contro la formazione di Davide Nicola oppure se bisognerà aspettare il test di Firenze. In Europa, qualora andasse tutto per il verso giusto, sembra quasi scontata la sua partenza da titolare.