“Juventus, sono sicuro che…”: l’annuncio che fa esultare i tifosi

La Juventus si prepara al derby contro il Torino, anche se il momento non è dei migliori: l’ex bianconero, però, non ha dubbi.

La Juventus è in questi giorni in ritiro, con il proprio tecnico Massimiliano Allegri, per cercare di recuperare una fiducia che sembra essersi smarrita. Nel mirino c’è il derby in Serie A contro il Torino, da dover affrontare al meglio. Del momento e della crisi vissuti ha parlato un ex bianconero: queste le sue parole.

La Juve, quindi nella giornata di domani alle ore 18:00 sarà ospitata dal Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. C’è il derby a cui dover partecipare e da cui Massimiliano Allegri vuole ripartire.

Dalla Francia, nel frattempo, è arrivato un pensiero da parte di un ex che ha seduto sulla panchina proprio del club bianconero. Si tratta di Igor Tudor, adesso allenatore del Marsiglia, ma nella stagione 2020/21 vice allenatore di Andrea Pirlo. Ecco le parole che rincuorano i tifosi.

Juventus, anche Tudor dice la sua sul difficile momento vissuto dai bianconeri: l’ex bianconero ha una sicurezza

In occasione della conferenza stampa tenuta per PSG-Marsiglia da Igor Tudor, ex sulla panchina della Vecchia Signora con Pirlo, il tecnico ha riferito: “La Juventus è la squadra che ha vinto dieci anni di fila in campionato. È una società troppo forte, che sicuramente uscirà presto da questo periodo che ci può stare“.

“Quando fai bene – ha aggiunto Tudor – per dieci anni di fila e poi per due o tre anni non vinci sembra la fine del mondo. Invece è una cosa naturale, che va accettata. E siccome conosco come ragiona la società, sono sicuro che presto torneranno a fare ciò che hanno sempre fatto nella storia. E questo vuol dire vincere, ovunque”.